Dani Senabre, en Tiempo de Juego, sobre la entrevista de Xavi: "Es devastador, se desata una guerra"

Dani Senabre ha calificado en Tiempo de Juego como "devastadoras" las recientes declaraciones de Xavi Hernández en una entrevista en La Vanguardia. Senabre considera que, aunque la información no es del todo nueva, escucharla directamente del ex entrenador con sus pausas y tono es "muy bestia" y desata una auténtica "guerra" en el entorno del club.

CHINE NOUVELLE/SIPA / Cordon Press Xavi Hernández dejó de ser entrenador del Barcelona en 2024.

Según Senabre, estas palabras dan origen a un nuevo "chavismo", generando una división que se suma a las históricas familias del barcelonismo, como el "Nuñismo", el "Cruyffismo" o el "Laportismo". Considera que, si bien no cree que afecte al votante, sí tiene un impacto "tremendo" a nivel de imagen institucional.

El regreso frustrado de Messi

Xavi Hernández rompió su silencio de casi dos años en una entrevista en La Vanguardia, donde ha desvelado que el regreso de Leo Messi en 2023 no se produjo por decisión del presidente. "Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado", afirmó el técnico, quien asegura que comenzó a hablar con el argentino en enero de 2023 y este le transmitió su "ilusión de volver".

EFE Joan Laporta y Leo Messi se abrazan en su primera etapa como presidente del Barcelona.

La advertencia de Laporta

Xavi ha explicado que, pese a tener el visto bueno del jugador y "la luz verde de LaLiga", fue Joan Laporta quien finalmente "lo tira todo para atrás". La razón, según el exentrenador, fue una advertencia directa del presidente. "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", confiesa Xavi.

Este desenlace afectó a la relación entre Xavi y Messi, ya que el astro argentino llegó a pensar que el técnico formaba parte del "entramado". A pesar de todo, Xavi soñaba con un regreso triunfal y tenía en mente un "'last dance' como el de Jordan" en Montjuïc.

El de Terrassa se ha mostrado dolido por el enfrentamiento y ha cerrado la puerta a un futuro regreso al banquillo culé. "Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça", sentenció, subrayando que su único objetivo es "contar la verdad".