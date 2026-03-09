El ataque de Xavi a Laporta en la semanas de elecciones, en El Tertulión

Diez datos y curiosidades de la vigésimo séptima jornada de LaLiga EA Sports:

1 - Lamine Yamal, 7 goles en las últimas 7 jornadas. Lamine Yamal marcó el gol de la victoria del Barcelona contra el Athletic Club (0-1) para sostener la ventaja de cuatro puntos al frente de la clasificación. El extremo ha anotado siete tantos en los siete encuentros más recientes, cuatro de ellos en las últimas dos citas de la competición. Ha marcado en cinco de las seis victorias más cercanas de la Liga.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran el gol de Lamine Yamal ante el Athletic

2 – Fede Valverde, goleador en las dos últimas victorias ligueras del Real Madrid. Fede Valverde logró el tanto del triunfo por 1-2 contra el Celta en Balaídos. Un gol sumamente importante para el conjunto blanco, en los instantes finales, cuando el empate amenazaba con apartarlo definitivamente de la pelea por la Liga. Su segunda diana del curso liguero. La anterior fue en la victoria precedente ante la Real Sociedad por 4-1. Entre ambos choques perdió por 2-1 ante Osasuna y 0-1 ante el Getafe.

3 - La mejor racha liguera del Atlético desde noviembre . Su tercera victoria consecutiva, por 3-2 sobre la Real Sociedad, representa la mejor racha liguera del Atlético de Madrid desde el pasado mes de noviembre, cuando enlazó seis triunfos. Ahora lleva tres, tras imponerse sucesivamente al Espanyol (4-2), al Oviedo (0-1) y al conjunto donostiarra. Dos de los tres goles fueron de Nico González.

Europa Press Fede Valverde abraza a Pintus y le dedica el gol que dio la victoria al Real Madrid en Balaídos.

4 - Las plazas europeas se le resisten a la Real Sociedad: 2 victorias en las últimas 6 jornadas . La derrota contra el Atlético de Madrid supuso un paso atrás de la Real Sociedad para acercarse a las posiciones europeas, que aún se le resisten, entre su irregularidad reciente en el campeonato, una vez que ha sumado dos victorias, dos empates y dos derrotas en las últimas seis jornadas.

5 - Primer gol en Primera División de Mouriño . El defensa uruguayo Santiago Mouriño marcó este domingo, en la victoria por 2-1 del Villarreal frente al Elche, su primer gol en la máxima categoría española. Su anterior tanto fue en Segunda División cuando jugaba en el Zaragoza, el 2 de junio de 2024 contra el Albacete.

6 – Satriano, 3 goles y 3 victorias del Getafe. Los goles del uruguayo Martín Satriano, fichado en el pasado mercado de invierno, son sinónimo de victoria para el Getafe, que ha ganado tres de sus últimos cuatro choques, con tres tantos del atacante, que marcó en el 2-0 de este domingo contra el Betis, pero antes también lo hizo en el 0-1 al Real Madrid y en el 2-1 al Villarreal.

LaLiga Los jugadores del Getafe celebran el gol de Satriano ante el Betis

7 – Cuarto empate del Sevilla en las últimas 5 jornadas. El Sevilla está invicto en las últimas cinco citas, con una victoria (0-1 en Getafe) y con cuatro empates, el mismo resultado con el que terminó su choque de este domingo ante el Rayo Vallecano (1-1). Antes había igualado 1-1 con el Girona, 1-1 con el Alavés y 2-2 con el Betis. Sólo ha caído en uno de sus últimos ocho partidos: el 4-1 con el Mallorca.

8 – El primer partido de Quique tampoco acaba con la racha: 5 jornadas sin ganar del Alavés. El debut de Quique Sánchez Flores al frente del Alavés, en sustitución de ‘Chacho’ Coudet, tampoco supuso el reencuentro con la victoria del Alavés, que perdió 3-2 de penalti con el Valencia en Mestalla en la última jugada del encuentro y suma ya cinco jornadas sin ganar.

9 - El estreno de Demichelis frena una dinámica de 4 derrotas con un 2-2 en El Sadar. Martín Demichelis, entrenador argentino del Mallorca, se estrenó con el conjunto balear con un 2-2 ante Osasuna en El Sadar, con el que rompió con una dinámica de cuatro derrotas del equipo bermellón, antes de su llegada. No gana desde el pasado 2 de febrero con una goleada 4-1 al Sevilla.

EFE Kike Barja celebra su gol en el Osasuna - Mallorca

10 - El Levante, sin 2 victorias seguidas en toda la temporada . El 1-1 de Joel Roca para el Girona frustró de nuevo al Levante, que tenía la ocasión de sumar dos victorias consecutivas. No lo ha conseguido en toda la campaña. A tres de sus últimos triunfos les siguió un empate. A los dos restantes, dos derrotas. Sigue en la zona de descenso, pese a lograr cuatro de los últimos seis puntos en disputa.