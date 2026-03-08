COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

SKATE

Egoitz Bijueska, campeón del mundo de Skate Park con tan solo 15 años

Espectacular última ronda del skater bilbaíno, que sumó el oro con una puntuación de 95.83

Egoitz Bijueska, durante el Mundial de skate celebrado en 2026 en Sao Paulo

CORDONPRESS

Egoitz Bijueska, durante el Mundial de skate celebrado en 2026 en Sao Paulo

Redacción Deportes

Publicado el

1 min lectura

Egoitz Bijueska se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Skate Park en Sao Paulo.

Bijueska tiene tan solo 15 años, y ya con 14 ganó la Copa del Mundo.

El bilbaino alcanzó, en una espectacular ronda final, una puntuación de 95.83, tras imponerse al brasileño Kalani Konig que, en su último salto, logró una puntuación de 94.80, con la que se situaba por delante del propio Bijueska, que entonces mantenía el primer puesto provisional con 92.28.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking