Egoitz Bijueska, campeón del mundo de Skate Park con tan solo 15 años

Egoitz Bijueska, durante el Mundial de skate celebrado en 2026 en Sao Paulo

Egoitz Bijueska se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Skate Park en Sao Paulo.

Bijueska tiene tan solo 15 años, y ya con 14 ganó la Copa del Mundo.

El bilbaino alcanzó, en una espectacular ronda final, una puntuación de 95.83, tras imponerse al brasileño Kalani Konig que, en su último salto, logró una puntuación de 94.80, con la que se situaba por delante del propio Bijueska, que entonces mantenía el primer puesto provisional con 92.28.