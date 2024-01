Xavi: "Hemos dado la peor cara en el peor escenario posible, eso es inadmisible"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció tras perder la Supercopa de España ante el Real Madrid (4-1), que su equipo salió"de la peor manera"en la final ante el conjunto blanco, aseguró que "eso es inadmisible". "No puedes empezar una final encajando dos goles en los primeros diez minutos", se quejó desde la sala de prensa del Al-Awwal Park Xavi, que dijo estar "muy enfadado y muy decepcionado".

"Hay que ser autocríticos. No hemos parado carreras, no hemos hecho faltas tácticas, y ellos viven de eso. Y la presión alta tampoco ha sido buena", analizó Xavi. "Y tras el tercer gol, de penalti, creo que el equipo se desconectó", afirmó. Por eso, el técnico del conjunto catalán quiso pedir perdón a los culés tras el partido: "No hemos estado a la altura. Y es el momento de pedir disculpas a la afición, porque esta no es la imagen que debe mostrar el Barça en una final y menos contra el Madrid".

El Real Madrid pasa por encima del Barça con hat-trick de Vinicius y levanta la Supercopa de España El conjunto blanco se hace con su 13º título de este torneo tras vencer de manera abultada a los blaugranas (4-1) con tres goles del número siete y otro de Rodrygo. Redacción Deportes 14 ene 2024 - 18:57

Sin embargo, Xavi aseguró que, pese a la imagen que dieron sus jugadores hoy en Riad, sigue "creyendo en el proyecto" y se siente fuerte y con confianza para seguir al frente del equipo. "De las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y estoy convencido de que volveremos a competir de la mejor manera posible. Necesitamos hacer un reset y luchar por los tres títulos que quedan. Todavía podemos hacer una buena temporada", sentenció.