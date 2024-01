El 'palo' de Ancelotti a Vinicius: "A mí el tacón no me gusta"

El Real Madrid levantó este domingo el primer título de la temporada al derrotar con solvencia al Fútbol Club Barcelona en la final de la Supercopa de España (4-1).

Al término del partido, el entrenador italiano Carlo Ancelotti atendió a las cámaras de Movistar+ y se mostró muy satisfecho por el papel de su equipo.

"Este título ha dicho que estamos bien después del parón. Estamos en buena dinámica y ahora llegan otros partidos", apuntó Ancelotti.

El partido se puso rápido de cara para el Real Madrid con un doblete de Vinicius en la primera parte y así analizó esta circunstancia el técnico italiano: "Hemos aprovechado la línea alta en la primera parte y con Vinicius inspirado en la contra nos hemos adelantado".

A pesar de lo amplio del resultado, Ancelotti reconoció que "ha sido un partido que nos ha costado mucho, díficil, el resultado es demasiado para cómo ha jugado el Barça. Hasta el 3-1 el partido estaba igualado. Con el 4-1 han bajado los brazos" y añadió que "después del 2-0 teníamos que haber manejado más y no tantas contras".

Vinicius

El atacante brasileño fue el hombre del partido, no en vano fue nombrado MVP de la final. Sobre el '7' blanco habló Ancelotti también en declaraciones a Movistar+: "Ha jugado muy bien. Ha necesitado 2-3 partidos para volver a su mejor nivel".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nuestro compañero Ricardo Sierra también le cuestionó sobre una acción del partido. El choque ya estaba de cara para los de Chamartín y en cuestión de segundos hubo dos taconazos, primero uno de Jude Bellingham a Vinicius, que sí que es verdad que fue un recurso para seguir con la posesión, pero a continuación, el brasileño volvió a hacer otro taconazo que provocó la reacción de Ancelotti desde el área técnica.

"A mi el tacón no me gusta. Lo ha hecho Vinicius y lo ha hecho Bellingham, solo le he dicho eso, no lo necesitábamos", reconoció Ancelotti.

La final de la Supercopa, en Youtube