Walid Regragui desvela el motivo por el que Lamine Yamal dejó de lado a Marruecos para jugar con España: "Nunca mintió"

Lamine Yamal dijo sí a la selección española en agosto de 2023, dando de lado la posibilidad de jugar con Marruecos. El futbolista blaugrana decidió vestir 'La Roja' tras una charla que tuvo con el técnico marroquí, Walid Regragui, y una reunión con los representantes de la Federación Española. que sirvió para decidir su futuro.

El '19' del Fútbol Club Barcelona debutó con la vigente campeona de Europa con tan solo 16 años y 57 días, convirtiéndose en el jugador más joven en jugar y marcar con la selección española de la historia. Fue el 8 de septiembre del 2023 ante Georgia.

Walid Regragui, exjugador del Racing de Santander, explicó este martes en El Chiringuito por qué Lamine Yamal finalmente escogió jugar con España . "Lamine Yamal es un crack generacional que intentamos que jugase con Marruecos, pero eligió España y le deseamos mucha suerte. Lo que hace a su edad es increíble", indicó.

Sobre el proceso de Lamine Yamal para elegir entre Marruecos y España Regragui compartió que: "Yo hablé directamente con Lamine Yamal y él fue honesto conmigo, y también con la Federación de Marruecos. Lo intentamos todo con el proyecto que tenemos con Marruecos, con la Copa de África en nuestro país, con el Mundial de 2030, con el cariño que el país puede darle a Lamine... Pero el chaval nunca mintió. No jugó al soy marroquí o español y eligió a España", explicó

Lamine Yamal celebrando un gol con la selección española

Walid Regragui desveló que "dos o tres días después de hablar con él me llamó con respeto y me dijo 'míster, gracias por el cariño pero voy a elegir a España. Me siento español'. Es un chaval muy honesto". "Hablamos con la familia, con él y con su abogado. Fue el primer caso que tuve cuando llegué a la selección. Así es el fútbol", añadió el técnico marroquí.