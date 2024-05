La Vuelta a España 2026 arrancará en Mónaco

La Vuelta a España de 2026 empezará desde el Principado de Mónaco, que acogerá íntegramente la primera etapa y la salida de la segunda, según confirmó este jueves Unipublic, organizadora de una ronda española que vivirá, a falta de saber cuál será la salida de 2025, su sexto inicio desde el extranjero.

"Mónaco acogerá la salida oficial de La Vuelta 26. Así se ha hecho oficial en un acto celebrado en Yacht Club de Mónaco con un acuerdo firmado por S.E. D.Pierre Dartout, Ministro de Estado del Principado, Yann Le Moenner, C.E.O. de Amaury Sport Organisation, y Javier Guillén, director general de La Vuelta, con la presencia de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco", anunció Unipublic.

???? MONACO ????



?? Monaco will host the gran departure of #LaVuelta26



??? Mónaco será sede de la salida oficial de La Vuelta 26 pic.twitter.com/yTw2IIYs0U