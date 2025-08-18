Visma da a conocer a los 'siete magníficos' que intentarán que Vingergaard conquiste su primera Vuelta

El equipo Visma ya ha hecho oficial quienes serán los gregarios que acompañarán a Vingergaard en una Vuelta que dará comienzo el 23 de agosto.

El danés ha ganado dos veces el Tour de Francia, en 2022 y 2023. Pero en La Vuelta a España su mejor resultado ha sido un segundo puesto en 2023, cuando terminó por detrás de su compañero de equipo Sepp Kuss.

EFE Vingegaard, durante el último Tour de Francia

“Tengo muchas ganas de que llegue la Vuelta a España. Después del Tour, primero descansé un poco y luego comencé a prepararme para este próximo gran objetivo de la temporada. En las últimas semanas he estado en una concentración individual, con el apoyo del equipo in situ”, afirmó Vingegaard una vez conocido el equipo para La Vuelta.

Tres hombres que ya participaron en el Tour de France

Tres de los acompañantes de Vingegaard ya participaron en el último Tour de Francia. Por un lado está Matteo Jorgenson, después Sepp Kuss que ya ganó la Vuelta Ciclista a España en 2023, y por último el belga Victor Campenaerts

redes de Campenaerts Victor Campenaerts en 2023

CUATRO CICLISTAS PARA COMPLETAR EL EQUIPO

Los cuatro ciclistas que aún no se sabían que iban a acompañar a Vingergaard este año en La Vuelta ya salieron a la luz hace unos días gracias al medio de comunicación 'WielerFlits' y este lunes lo ha confirmado el propio equipo ciclista: Wilco Kelderman, Ben Tulett, Dylan van Baarle y Axel Zingle

Grischa Niermann, directora de carreras de Visma, aseguró, por su parte, que el objetivo es "la victoria general", "no hay por qué andarse con rodeos. "Jonas es nuestro líder y nuestra mayor baza de lograr la victoria en la general, pero con Sepp Kuss contamos con un exganador al inicio, y Matteo Jorgenson se ha recuperado bien tras el Tour de Francia".

"Junto con Wilco Kelderman, Ben Tulett, Victor Campenaerts, Dylan van Baarle y Axel Zingle, contamos con un equipo que puede apoyar a Jonas en cualquier situación”, apuntó.

La Vuelta a España 2025 comenzará el 23 de agosto y terminará el 14 de septiembre en Madrid. El inicio será en Italia, en la región del Piamonte. La Vuelta a España 2025 constará de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 km.