Vinicius enciende las alarmas en Brasil y es duda para el amistoso contra Croacia

El atacante Vinicius se ha convertido en un motivo de preocupación para la selección brasileña antes del duelo contra Croacia del próximo martes. La estrella del Real Madrid no ha participado en el entrenamiento de este sábado en Orlando, lo que le convierte en duda para el segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo.

Al delantero se le ha visto en el centro de entrenamiento de Orlando en zapatillas, donde ha realizado una actividad específica en el gimnasio para después pasar a tratamiento, sin llegar a pisar el césped junto al resto de sus compañeros, tal y como recogen medios como Globo.

Marquinhos vuelve al grupo

La buena noticia para el seleccionador, Carlo Ancelotti, es la reincorporación de Marquinhos. El defensa del Paris Saint-Germain, que fue baja en el amistoso contra Francia por unas molestias en la cadera, ya se ha entrenado con normalidad sobre el terreno de juego.

La selección brasileña se enfrentará a Croacia el próximo martes a las 21:00 (hora de Brasilia) en el Camping World Stadium de Orlando. Este será el último compromiso de la 'canarinha' antes de la convocatoria final para la Copa del Mundo, que se anunciará el 18 de mayo.