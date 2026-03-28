carrera sprint
Jorge Martín protagoniza una caída insólita tras ganar la carrera sprint
Tras ganar la carrera sprint, Jorge Martín celebró con un caballito que terminó en una caída controlada, dejando uno de los momentos más surrealistas.
Alfonso Garrigues de las Heras
Madrid - Publicado el
1 min lectura
En la carrera al sprint del GP de Estados Unidos en el Circuit of the Americas , Jorge Martín logró una victoria espectacular tras un intenso duelo con Francesco Bagnaia. Martín adelantó con autoridad en la última vuelta y cruzó primero la meta, sumando puntos clave que le permiten colocarse a la cabeza del Mundial.
El momento más curioso fue que Martín celebró con un caballito (wheelie) antes de perder ligeramente el control, provocando una caída aparente tras cruzar la línea de meta. Afortunadamente, fue una caída controlada sin consecuencias graves para él o su moto. Su gesto, lleno de emoción, se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la jornada.
Gracias a este resultado, Martín se posiciona muy bien en la clasificación provisional del Mundial, poniéndose líder y con muchas posibilidades de luchar por la victoria general.
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