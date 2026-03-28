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Jorge Martín protagoniza una caída insólita tras ganar la carrera sprint

Tras ganar la carrera sprint, Jorge Martín celebró con un caballito que terminó en una caída controlada, dejando uno de los momentos más surrealistas.

La caída de Jorge Martín tras ganar la carrera Sprint

La caída de Jorge Martín tras ganar la carrera Sprint

Alfonso Garrigues de las Heras

Madrid - Publicado el

1 min lectura

En la carrera al sprint del GP de Estados Unidos en el Circuit of the Americas , Jorge Martín logró una victoria espectacular tras un intenso duelo con Francesco Bagnaia. Martín adelantó con autoridad en la última vuelta y cruzó primero la meta, sumando puntos clave que le permiten colocarse a la cabeza del Mundial.

Caída de Jorge Martín

Captura

Caída de Jorge Martín

El momento más curioso fue que Martín celebró con un caballito (wheelie) antes de perder ligeramente el control, provocando una caída aparente tras cruzar la línea de meta. Afortunadamente, fue una caída controlada sin consecuencias graves para él o su moto. Su gesto, lleno de emoción, se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Gracias a este resultado, Martín se posiciona muy bien en la clasificación provisional del Mundial,  poniéndose líder y con muchas posibilidades de luchar por la victoria general.

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