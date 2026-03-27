Brasil confirma la lesión muscular de Raphinha y el futbolista vuelve a Barcelona

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, comentó este jueves que a Raphinha "le molestó un poco el músculo al final del primer tiempo", por lo que tuvieron que cambiarlo en el encuentro amistoso que Brasil perdió 1-2 ante Francia en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos) durante la última ventana FIFA antes del Mundial.

"Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana", apuntó el técnico italiano preguntado por el estado físico de una de las estrellas de su equipo, que solo pudo disputar 45 minutos.

Y durante la tarde de este viernes Brasil ha confirmado la lesión del extremo en un comunicado oficial sin especificar el tiempo que estará alejado de los terrenos de juegos.

"Raphinha ha sido desconvocado este viernes por el entrenador Carlo Ancelotti. El jugado sintió molestias en la parte posterior del muslo derecho durante el partido contra Francia y se sometió a las pertinentes pruebas médicas que confirmaron la lesión muscular", explica el texto publicado por la Confederación de Brasil.

En el FC Barcelona estaban muy pendientes de estas pruebas médicas, puesto que Raphinha, tras confirmarse la lesión, podría perderse los cuartos de final de la Champions League que jugará el conjunto azulgrana contra el Atlético de Madrid los días 8 y 14 de abril, además del duelo liguero contra los rojiblancos y el derbi contra el Espanyol.