Sporting y Deportivo empatan en un partido marcado por la protesta de la afición local

Sporting y Deportivo empataron este sábado 1-1 en un partido marcado por las acciones a balón parado y un contexto realmente anómalo con media entrada en El Molinón en señal de protesta por parte de la afición local por la política de precios del club asturiano en las entradas.

El partido arrancó con una marcada igualdad hasta que al primer cuarto de hora el Sporting avisó primero con un cabezazo de Pablo Vázquez a la salida de un córner que Ferllo tuvo que salvar sobre la línea para, a la jugada siguiente, alterar el marcador en favor de los locales con un tanto de falta directa de Otero desde la frontal.

Con ventaja en el marcador, los locales tomaron mayor protagonismo del balón hasta el tramo final del primer tiempo en el que el Deportivo apretó algo más en busca del empate, aunque sin lograr generar ocasiones de peligro reseñable.

El segundo tiempo fue, en cambio, de marcado dominio gallego con llegadas desde el primer minuto que obligaron a Yáñez a intervenir en varias ocasiones.

El meta local salvó primero un mano a mano ante Nsongo dentro del área de penalti con una buena parada abajo al tiro cruzado del delantero deportivista.

Escasos instantes después, el guardameta catalán volvió al ser protagonista cortando dos pases atrás en una situación límite en el mano a mano ante los atacantes coruñeses.

El campo se mantenía inclinado contra el área local hasta que ya en el minuto 81 Barcia, que ya había anotado en el duelo de la primera vuelta en Riazor, conquistó el empate al cabecear un preciso centro de Luismi Cruz al saque de una falta lateral.

El Deportivo siguió intentándolo en busca de la remontada, aunque la mejor ocasión visitante llegó en botas de alguien inesperado, pues un desvío del defensor Diego Sánchez estuvo a punto de colarse en la portería, obligando a su portero a realizar una gran parada.

El marcador no se movería más del 1-1, que mantiene al Dépor en puestos de ascenso directo a la espera de lo que haga el Almería, mientras que el Sporting es noveno momentáneamente con la zona de play-off cada vez más lejos.

ficha técnica

Sporting: Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Brian Oliván; Manu Rodríguez (Curbelo min 90+2), Corredera; Dubasin (Smith min 79), Gelabert, Gaspar Campos (Pablo García 68) y Juan Otero.

Deportivo: Ferllo; Ximo Navarro (Yeremay min 61), Comas, Dani Barcia, Escudero (Quagliata min 61); Alti, Villares (Mulattieri min 45), Riki (Patiño min 78), Luismi Cruz; Mario Soriano, y Bil Nsongo (Zakaria min 78).

Goles: 1-0, M.17: Otero. 1-1, M.81: Barcia.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité murciano). Amonestó al local Oliván (min 10) y a los visitantes Barcia (min 16), Luismi (min 43) y Comas (min 70).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 11.627 espectadores.