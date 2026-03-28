Las paradas de Juan Soriano frenan y desesperan al Málaga

El Málaga y el Leganés empataron sin goles en un partido en el que los locales fueron mucho mejores, fallaron ocasiones claras salvadas por el meta del cuadro madrileño Juan Soriano y dieron un paso atrás en su misión de optar al ascenso directo mientras su rival sumó un punto que les aleja en siete del descenso.

El equipo malagueño, que queda en la tercera plaza, con los mismos puntos que el Almería, segundo, y el Deportivo, cuarto, que tienen su partido de la trigésima segunda jornada por jugar, inició el encuentro con un gran ritmo, buscando las bandas con la velocidad de los extremos Joaquín Muñoz y David Larrubia, ante un conjunto madrileño que intentaba cerrar los espacios y todas las líneas ofensivas del rival.

La segunda parte se inició con un partido más abierto para los dos equipos, aunque con el Leganés más precavido y evitando cualquier descuido defensivo.

El conjunto blanquiazul insistió una y otra vez para lograr la victoria, pero se topó con el guardameta Juan Soriano o la escasa puntería de los jugadores malaguistas. El Leganés, por su parte, desistió en el tramo final de jugar al ataque defendiendo un excelente botín, aunque en alguna acción buscó para romper la igualada.

La situación era comprometida para el Málaga, que veía perder como mínimo dos puntos, que le trastocaban los planes de optar al ascenso directo. Los locales merecían más, tuvieron varias ocasiones en los instantes finales, pero el balón no quería entrar. No hugo goles a pesar del tremendo esfuerzo por parte de los dos equipos, en un partido en el que el Málaga fue mejor pero se topó con Soriano, salvador del cuadro madrileño.

FICHA DEL PARTIDO:

0. - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Dani Sánchez (Víctor García, m.71); Larrubia, Izan Merino, Rafa Rodríguez (Dorrio, m.71), Joaquín (Jauregui, m.79); Dani Lorenzo y Chupete.

0. – Leganés: Juan Soriano; Leiva, Ignasi Miquel, Marvel, Franquesa; Duk, Guirao (Melero, m.62), Dani Rodríguez (Óscar Plano, m.89), Diawara; Juan Cruz (Naim, m.78); y Álex Millan (Asué, m.62).

Árbitro: Sergiu Cladiu Muresan (Colegio Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los visitantes Juan Soriano (m.18), Guirao (m.37) y Melero (m.92).

Incidencias: Partido de la trigésima segunda jornada de Segunda División disputado en el Estadio de La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de una empleada del Málaga.