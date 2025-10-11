El Langui se cuelga el bronce en su primera competición internacional de boccia

El actor y rapero con parálisis cerebral Juan Manuel Montilla Macarrón, más conocido como 'El Langui', debutó este sábado como deportista paralímpico en una competición internacional y lo hizo con una medalla de bronce en la modalidad BC1 de boccia en el World Challenger de Olbia (Italia).

El Langui acabó primero del Grupo A en la fase inicial, por delante del saudí Abdulaziz Alzahrani, el neerlandés Bart Van Der Veen y el checo Adam Kříž.

Luego, en las eliminatorias directas superó en cuartos al italiano Riccardo Zanella (4-1), pero en semifinales sucumbió frente al a la postre campeón, el israelí Sergiy Babayan (3-4), lo que lo envió a la lucha por el bronce, en la que batió al francés Jean Christophe Tabary.

Además de la de El Langui, Desirée Segarra consiguió la medalla de bronce en BC1, mientras que Ainhoa Meñaka logró la medalla de plata en BC2.

La boccia es una compleja combinación de táctica y habilidad. Se practica de forma individual, por parejas o equipos, sobre una pista rectangular en la que los jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca posible de la pelota blanca que sirve de objetivo, a la vez que intentan alejar las de sus rivales, en un ejercicio continuo de tensión y precisión, explica el Comité Paralímpico Español.

Los jugadores BC1 tienen limitaciones severas de actividad que afectan a piernas, brazos y tronco, y generalmente dependen de una silla de ruedas eléctrica. Pueden competir con ayuda de un asistente.