El Valladolid se hace 'un Oporto' al anunciar a su nuevo fichaje

El Real Valladolid recibió este sábado al Córdoba, en el encuentro correspondiente a la 3ª jornada en Segunda División.

El nuevo Pucela de Guillermo Almada sumó seis puntos, de seis posibles, en las dos primeras jornadas tras las victorias por 3-0 ante el Ceuta, y por 0-1 en Castellón.

Pero una de las noticias del partido se produjo antes del comienzo del mismo cuando en el momento de las alineaciones, el equipo blanquivioleta anunciaba a su octavo refuerzo, el mediocentro francés Mathis Laucher.

Este hecho recordó a lo que ocurrió en pretemporada con el delantero neerlandés Luuk de Jong y el Oporto.

El club portugués estaba presentando a la plantilla para la nueva temporada ante su afición, cuando de repente apareció el exjugador del Sevilla y Barcelona ante la sorpresa de los allí presentes porque nadie había hablado de la posibilidad de que aterrizara en el país luso, circunstancia que con Lachuer y el Valladolid no ocurre porque ya se había informado de la posibilidad de la llegada del galo a orillas del Pisuerga.

Una vez presentado a Lachuer ante su nueva afición, el club pucelano emitió un comunicado dando más detalles de esta llegada.

"Mathis Laucher ya es blanquivioleta. El mediocentro francés llega libre y se une al Real Valladolid hasta el 30 de junio de 2026", detalla el comunicado vallisoletano.

El exjugador del Mirandés se convirtió en el octavo refuerzo del Pucela tras el guardameta Guilherme, los defensas Trilli, Guille Bueno, Jaouab y Tomeo, más Iván Alejo y Ponceau.

Además, como ha podido confirmar Deportes COPE, el jugador del Getafe Peter Federico se convertirá en nuevo jugador del Valladolid, al que llegará en calidad de cedido.