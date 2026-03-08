Un ultra sabotea y desenchufa el monitor del VAR en un partido de segunda división en Alemania

Un incidente insólito ha marcado el partido de la segunda división alemana entre el Preussen Münster y el Hertha de Berlín. Todo ocurrió cuando el árbitro, Felix Bickel, fue llamado por el VAR para revisar un posible penalti en el área local. Sin embargo, al llegar al monitor situado a pie de campo, la pantalla estaba completamente en negro.

Según ha informado el diario alemán 'Bild', el motivo del apagón fue un acto de sabotaje. Un ultra del Preussen Münster habría desenchufado el monitor deliberadamente. De forma simultánea, en la grada de los ultras locales se desplegó una pancarta con el lema "Dem VAR den Stecker ziehen", (Desconectar el VAR).

SKY Momento exacto en el que el árbitro intenta revisa el penalti en el monitor del VAR

Un encapuchado, principal sospechoso

Una fotografía muestra al presunto autor del sabotaje, vestido con un pasamontañas verde, saltando desde la zona del campo de vuelta a la grada. Por el momento, no está claro si este ultra fue el responsable, por qué el enchufe era tan fácilmente accesible o por qué nadie volvió a conectarlo tras el incidente.

Decisión forzada desde la sala VOR

Ante la imposibilidad de revisar las imágenes, el colegiado Felix Bickel no pudo tomar la decisión por sí mismo. La responsabilidad recayó en su asistente de vídeo en la sala VOR de Colonia, Katrin Rafalski, que tuvo que intervenir para resolver la jugada desde la distancia.

El propio árbitro comunicó la decisión final a través de la megafonía del estadio: "Hemos revisado un posible penalti en el área. Mi compañero Katrin Rafalski ha determinado que el 24 de Münster golpea claramente a Cuisance en la espinilla. Por lo tanto, mi decisión final es: penalti".