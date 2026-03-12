El Bernabéu se hace con la Finalissima

Habrá cambio de sede en la Finalissima y el partido se jugará en Madrid, a falta de que se cierren pequeños flecos entre las partes. Según ha podido saber la Cadena COPE, el encuentro entre España y Argentina se traslada a Europa ante la imposibilidad de jugar en Doha, como estaba previsto, por el conflicto existente en Oriente Medio con Irán. El encuentro, en un primer momento, se iba a disputar en el estadio de Losail el viernes 27 de marzo a las 18:00 horas.

En un primer momento Argentina no quería jugar en España y que La Roja ejerciera como local, pero muchos de los grandes estadios estaban ocupados por compromisos internacionales ese fin de semana. Finalmente se habría optado por un recinto como el Santiago Bernabéu en el que la Selección volverá a disputar un partido dos años después. El último fue contra Brasil en marzo del 2024 y acabó 3-3.