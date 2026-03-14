La Finalissima, en tejado argentino

Restan solo 13 días para que España y Argentina disputen la Finalissima y el partido sigue en el aire. Según ha contado Isaac Fouto, la decisión final es inminente porque el tiempo apremia. Los derechos televisivos están vendidos y por eso es importante que el encuentro se juegue. La UEFA y la RFEF quieren que la sede sea el Santiago Bernabéu.

La elección del feudo blanco se debe a un tema de seguridad y de logística. No da tiempo a montar un evento de esta magnitud en cualquier escenario con tan poco tiempo. Por eso entienden que jugar en España y hacerlo en el Bernabéu es la mejor opción. Comprenden, eso sí, la negativa de Argentina a que el partido se dispute en Madrid porque no sería un estadio neutral como era el de Doha o el de la última Finalissima, que fue en Wembley.

Sefutbol La Finalissima estaba previsto que se jugara el 27 de marzo en Catar

UEFA y RFEF acceden si no a que el partido se dispute en cualquier otro lugar de Europa en el que haya un estadio libre para acogerlo. La decisión, ahora, está en el tejado de CONMEBOL y AFA . Tienen varias opciones encima de la mesa, incluso que se juegue a ida y vuelta. Lo único que la vuelta en Argentina no tendría fecha y habría que buscar una fecha. Eso sí, tienen claro que una vez descartada la opción de jugar en Catar, el partido del 27 marzo todos entienden que tiene que jugarse en Europa.