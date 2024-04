Turquía enloquece con el brillante partido de Arda Guler contra la Real Sociedad

Arda Guler llegó al Real Madrid traspasado por el Fenerbahce el pasado verano y no ha contado con muchas oportunidades en el equipo de Carlo Ancelotti desde entonces. El centrocampista de 19 años tan solo ha disputado ocho partidos con el cuadro blanco, seis en Liga, uno en Copa del Rey y otro en la Supercopa de España.

La masa social que arrastra Arda Guler es enorme y eso promueve muchos elogios en buenos momentos y comentarios críticos cuando las cosas no marchan bien. Cuando el joven centrocampista no ha jugado a lo largo de la temporada los comentarios de su cuenta personal en redes sociales y la del propio Real Madrid pidiendo minutos para ex del Fenerbahce.

Arda Güler aprovecha su oportunidad y pone en peligro el puesto europeo de la Real Sociedad Una buena jugada colectiva del Real Madrid es suficiente para dar la victoria al conjunto blanco. La Real Sociedad hizo por empatar el partido, pero Kepa y el VAR lo impidieron. Redacción Deportes 26 abr 2024 - 20:05

Con la Liga casi sentenciada y con la mirada puesto en la eliminatoria contra Bayern de Munich en las semifinales de la Champions, Carlo Ancelotti decidió sacar una alineación con múltiples rotaciones. Dentro de estos cambios, el más grande fue el de Arda Guler como titular. El centrocampista firmó un gran partido e hizo el tanto de la victoria contra la Real Sociedad en el Reale Arena.

Con la gran cantidad de aficionados que arrastra Arda Guler, después de la gran actuación en el encuentro liguero, el jugador del Real Madrid fue número trending topic en Twitter a lo largo del día y se convirtió en la personada más mencionada en Turquía. La cuenta personal del mediocentro y la del cuadro merengue se llenaron de comentarios elogiando a la joven promesa.