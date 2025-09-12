Turquía aplasta a Grecia y jugará su segunda final en un Eurobasket

Turquía jugará su primera final del Eurobasket tras ganar 68-94 a Grecia. Los turcos frenaron bastante bien la amenaza de Giannis Antetokounmpo y que rápidamente se escapó en el marcador con un parcial de 3-12. Colaboró a ello Ercan Osmani con su gran puntería desde el perímetro y además también estaba inspirado Cedi Osman.

Él mitigaba que la principal estrella turca, Alperen Sengün, sacaba más provecho atrapando rebotes en el poste bajo y dando asistencias. Y es que hasta casi mediado el segundo cuarto no anotó Sengün su primera canasta en juego, un mate poderoso que fue una clara declaración de intenciones.

Ante el mejor de los hermanos Antetokounmpo, Sengün estuvo a la altura de las circunstancias y encima se vio ayudado por un trabajo coral que hizo que Turquía abrochase el acto inaugural con un 16-26 favorable, que al descanso fuese 31-49 arriba y que no sufriera en el resto del partido.

Todo iba 51-72 al agotarse el minuto 30 y eso propició que el conjunto otomano hiciera disfrutar a su afición desplazada a Riga con un último periodo donde Kostas Antetokounmpo fue descalificado tras haber cometido dos faltas técnicas. Ahora, Grecia buscará el bronce contra Finlandia.