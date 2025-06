Toque de atención de Courtois a Raúl Asencio: "Son dos partidos, son dos veces..."

Thibaut Courtois dio un toque de atención a Raúl Asencio por sus errores en el Mundial de Clubes.

EFE Momento de la expulsión a Asencio durante el Real Madrid-Pachuca

Courtois habló para Dazn en el descanso del partido que enfrentó al Real Madrid con el Pachuca, en el que el central cometió un error grave que provocó que su equipo se quedase con diez futbolistas en el minuto 7 de la primera parte.

Asencio agarró a Rondón, siendo el último futbolista, lo que provocó su expulsión por cartulina roja directa. Se trata de error evitable, como apreció Paco González durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego: "Hay dos errores que son horrores de Asencio. Primero tienes que estar a la altura de Huijsen, porque si no, no hay fuera de juego posible y le estás regalando un espacio al delantero. Y segundo, eres mucho más rápido que Rondón. No le agarres, te da tiempo a recuperar espacio", valoró el director.

En el partido de la primera jornada de la fase de grupos, frente al Al-Hilal, Asenció cometió un penalti, también evitable, que provocó el gol del conjunto saudí en un duelo que terminó con empate a uno.

Por todo eso, el portero belga del Real Madrid, no dudó en apercibir a su compañero frente al los micrófonos de Danz.

"Son dos partidos y dos veces un poco el mismo error. Que pueden ser muy ligeros, pero tenemos que estar un poco más inteligentes y ahí no cometer ese fallo. Pero bueno, él lo sabe y no hay problema. Vamos a luchar por él y vamos a ganar sin él. Y luego cuando vuelva, otra vez, vamos a seguir ganando", dijo Courtois.