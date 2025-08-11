La reflexión de Roberto Palomar sobre el posible destino del Villarreal–Barcelona: "Habría que preguntarle al resto..."

La Liga sigue firme en su intención de disputar partidos oficiales fuera de España. Este lunes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trasladará a la UEFA la propuesta del organismo presidido por Javier Tebas para que el Villarreal–Barcelona, correspondiente a la jornada 17 y programado para el 20 de diciembre, se juegue en Miami.

la rfef trasladará a la uefa su propuesta

En la reunión del 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF recibió la solicitud formal de Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el encuentro en Estados Unidos. Tras revisar la documentación y aprobar internamente, la Federación elevará la petición a la UEFA para iniciar los trámites que permitan obtener la autorización definitiva de la FIFA, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales.

En caso de que la UEFA y la FIFA den luz verde, el encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para más de 65.000 espectadores. Además, se prevé un importante impacto económico y mediático, ya que sería la primera vez que un partido oficial de LaLiga se juegue fuera de España, lo que abriría la puerta a futuros encuentros internacionales en otras sedes.

la opinión de roberto palomar

El asunto ha generado debate en el mundo del fútbol español. En El Partidazo de COPE, varios tertulianos abordaron la cuestión, destacando la opinión de Roberto Palomar. El periodista señaló que este tema no solo incumbe a Villarreal y Barcelona, sino también al resto de equipos que compiten con ellos en la clasificación, en especial al Real Madrid, que podría ver cómo su rival disputa un partido en un entorno más favorable que el habitual en el Estadio de la Cerámica. “No hay que preguntarle solo al Villarreal dónde quiere jugar, sino también al resto de rivales. Seguramente, todo equipo en pugna con Barça o Madrid preferirá que se juegue en Villarreal”, opinó Palomar.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Pedri (FC Barcelona) controla el balón presionado por Dani Parejo (Villarreal CF) durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadio Olímpic Lluís Companys, el 18 de mayo de 2025, en Barcelona, España.

El analista también recalcó que la decisión responde a intereses comerciales y no deportivos, dejando de lado a las aficiones: “Estamos hablando puramente de negocios, y como siempre, de espaldas a la afición. El Villarreal quiere ver a su equipo en el Madrigal, no a miles de kilómetros”.

