La despedida de Montse Tomé tras su salida de la Federación: "Me voy feliz y en paz"

Este domingo, el diario 'Marca' informaba de la no continuidad de Montse Tomé como seleccionadora del equipo nacional femenino absoluto y que concluirá su etapa al frente del banquillo el próximo 31 de agosto cuando finalice su contrato. Una noticia que también confirmaba Andrea Peláez, que al mismo tiempo, adelantaba que Sonia Bermúdez sería su sucesora en el cargo .

Ahora, Montse Tomé se ha despedido en redes sociales: "Orgullosa y agradecida de haber formado parte de este equipo, que ha conseguido grandes logros para el fútbol español.

Gracias a las personas que confiaron en mí, al cuerpo técnico con el que he podido trabajar durante estos dos años, y a todo un staff que me ha hecho sentir que las victorias tenían que venir porque lo merecíamos.

Gracias al excelente grupo de futbolistas con las que he crecido a nivel personal, por su enorme talento y por avanzar en los momentos buenos y en los menos buenos, me voy FELIZ y en PAZ. Se cierra una etapa y, desde ahora, toda mi energía e ilusión están puestas en el futuro, que empieza hoy".