Alfredo Relaño, comentarista de Tiempo de Juego, sobre el posible penalti de Asencio a Toni Martínez en el Alavés-Real Madrid: "No ha metido gol porque le han empujado"

El Real Madrid, envuelto en su mala racha de resultados, visitó este domingo al Alavés en un encuentro que comenzó a las 21:00h en Mendizorroza, y dentro de la mala racha de resultados del conjunto de Xabi Alonso.

mbappé y valdepeñas, protagonistas

El jugador francés Kylian Mbappé era duda para este encuentro por las molestias que le apartaron del choque ante el Manchester City del pasado miércoles, pero finalmente llegó a tiempo, y no solo eso, sino que fue el autor del primer tanto del partido con una buena acción.

EFE Calebe sujeta a Mbappé por el brazo en el Alavés - Real Madri, y al fondo Valdepeñas.

Además, fue noticia la titularidad de Víctor Valdepeñas. Lateral izquierdo del Real Madrid Castilla que debutó este domingo con el primer equipo.

Un Valdepeñas que con Ancelotti el pasado mes de marzo fue convocado por primera vez con el Real Madrid.

POSIBLE PENALTI

Con 1-1 en el marcador tras los tantos de Mbappé y de Carlos Vicente, llegó una de las jugadas polémicas del encuentro.

El Alavés entró por la banda derecha a través de Carlos Vicente, quien revolucionó el encuentro en la segunda mitad, puso un centro al corazón del área donde se encontraba Toni Martínez.

Imagen del posible penalti de Asencio sobre Toni Martínez

Cuando el delantero del Alavés iba a rematar, recibió un toque por detrás de Raúl Asencio, y el ariete babazorro acabó disparando muy desviado de la portería de Courtois.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Alfredo Relaño explicó que para él esa jugada es penalti: "Estos empujones se pitaban. No ha metido gol porque le han empujado. Hay una indulgencia con esto que es reciente".

Esta acción se produjo en el minuto 73, y poco después, en el minuto 76, Rodrygo volvió a poner por delante al conjunto merengue con el 1-2, marcador con el que se llegó al término de los 90 minutos. El brasileño llevaba 27 partidos de Liga sin marcar (desde el 19 de enero, a Las Palmas).