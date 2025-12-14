Fernando Morientes analiza el estilo de arbitraje de García Verdura durante el Alavés-Real Madrid: "Con todo lo que hay..."

El Real Madrid, envuelto en su mala racha de resultados, visita este domingo al Alavés en un encuentro que comenzó a las 21:00h en Mendizorroza.

MBAPPÉ LLEGA A TIEMPO; DEBUT VALDEPEÑAS

El jugador francés Kylian Mbappé era duda para este encuentro por las molestias que le apartaron del choque ante el Manchester City del pasado miércoles, pero finalmente llegó a tiempo, y no solo eso, sino que fue el autor del primer tanto del partido con una buena acción.

EFE Kylian Mbappé celebra el 0-1 del Real Madrid contra el Alavés.

Además, fue noticia la titularidad de Víctor Valdepeñas. Lateral izquierdo del Real Madrid Castilla que debutó este domingo con el primer equipo.

Un Valdepeñas que con Ancelotti el pasado mes de marzo fue convocado por primera vez con el Real Madrid.

arbitraje

Víctor García Verdura, del Comité Catalán, fue el colegiado designado para dirigir el encuentro Deportivo Alavés-Real Madrid, con la presencia de Pablo González Fuertes al frente del VAR.

Un colegiado que recibió el elogio de Paco González, director de Tiempo de Juego, por su forma de arbitrar: "Los contactitos leves no los pita. Mola mucho este árbitro. Al dejar jugar, provocas que el jugador que se tira se levante rapidito".

El exjugador del Real Madrid y actual comentarista de Tiempo de Juego Fernando Morientes realizó el siguiente análisis sobre García Verdura: "Hoy en día con todo lo que hay, ya no solo es analizar al rival, sino también analizar al árbitro"

"Es bueno saber de qué pie cojea al árbitro también", sentenció un Morientes que recordamos forma parte de este Comité que propone jugadas al CTA para que las explique al término de la jornada.