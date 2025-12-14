Manolo Lama y el posible penalti a Vinicius en el Alavés - Real Madrid: "Le da y Vinicius da un paso y se deja caer"

El Real Madrid ganó 1-2 al Alavés en un partido que era crucial para el futuro de Xabi Alonso. Al final, los goles de Mbappé y Rodrygo le dieron tres puntos a los merengues que puede hacer respirar al entrenador tolosarra. Con este triunfo logran seguir a cuatro puntos del liderato del Barcelona, que ganó 2-0 a Osasuna este sábado gracias a un doblete de Raphinha.

Kylian Mbappé, que había sido duda por la lesión que le dejó fuera ante el Manchester City, adelantó al Madrid con un buen disparo desde fuera del área pero Carlos Vicente lograba el empate en la segunda parte. Vinicius, que estaba realizando uno de sus peores encuentros, logró una gran jugada en el minuto 76 meterse en el área para dar un buen pase con el exterior que remató a puerta vacía Rodrygo, tirándose al suelo.

Real Madrid / Cordon Press Rodrygo celebra con Vinicius celebra el 1-2 del Real Madrid contra el Alavés.

Cerca de final del partido, en el minuto 86, llegó una de las jugadas más polémicas del encuentro, cuando Vinicius regateó a Tenaglia y el defensa tocaba la pierna del brasileño, que acababa cayendo al suelo. El árbitro principal, García Verdura, no pitó nada y el VAR, donde estaba González Fuertes, le dio la razón y finalmente no se pitó nada.

En Tiempo de Juego analizamos la jugada y, mientras que para Fernando Morientes y Alfredo Relaño era penalti claro, Pedro Martín piensa que el golpe de Tenaglia no es suficiente como para pitar pena máxima.

Posible penalti a Vinicius en el Alavés - Real Madrid

Morientes: "Ha sido como el penalti a Iñaki Williams y le han llamando del VAR y pita penalti"

Manolo Lama: "Le da y Vinicius da un paso y se deja caer. Eso ha engañado a García Verdura. Vinicius se juega la segunda amarilla"

Pedro Martín: "Ha interpretado que le ha tocado pero no lo suficiente como para pitar penalti. El VAR tiene que entrar en cosas mucho más clamorosas que esta"