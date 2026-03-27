Tiger Woods sufre un nuevo accidente de tráfico en Florida

El golfista profesional Tiger Woods ha sufrido un preocupante accidente de tráfico en Jupiter (Florida), la localidad donde reside. El suceso ha tenido lugar al mediodía, sobre las 14:00 hora local estadounidense, cuando su coche ha volcado por causas que todavía se desconocen.

Investigación en curso

Por el momento, nada se sabe sobre el estado de salud del deportista. El sheriff del condado de Martin ha anunciado una rueda de prensa en las próximas horas para ofrecer más detalles sobre lo ocurrido. Mientras tanto, ya han comenzado a circular las primeras fotografías que muestran el vehículo volcado en medio de la carretera.

Tiger Woods

El Masters, en el aire

Este accidente llega en un momento clave, a solo 15 días del Masters de Augusta, y la comunidad del golf estaba pendiente de que Woods confirmara su participación en el torneo. Este no es el primer incidente de tráfico que sufre el "genio americano", lo que añade una capa más de preocupación sobre su futuro inmediato.