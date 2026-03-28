Bono da la bienvenida a Marruecos a Thiago Pitarch, pero el jugador del Real Madrid lo tiene claro: "Mi sueño es debutar con la Absoluta"

El joven talento Thiago Pitarch atraviesa uno de los momentos más dulces de su incipiente carrera. En una entrevista reciente concedida a los medios oficiales de la Selección Española, el futbolista compartió sus sensaciones sobre lo que significa vestir la camiseta nacional y cómo gestiona su meteórico ascenso con la naturalidad de un estudiante de segundo de Bachillerato.

Para Pitarch, su presencia en la convocatoria no es fruto del azar, sino de años de dedicación. "Estoy viviendo un sueño tanto con mi club como ahora mismo jugando con la selección", afirmó el jugador. Según explica el jugador del Real Madrid, este logro es la recompensa a un esfuerzo que comenzó desde sus primeros pasos en el fútbol: "He luchado por eso todos los días que he ido a entrenar, todos los días que he ido a jugar un partido y ahora mismo lo estoy cumpliendo".

A pesar de los focos, el futbolista mantiene una humildad férrea, apoyada en un entorno familiar que le ayuda a no perder la perspectiva. "Somos una familia bastante humilde, no nos lo estamos creyendo", comentó sobre cómo viven en casa su éxito.

Pitarch huye del protagonismo individual y recalca que su prioridad es ser "uno más" dentro del grupo. Destacó el excelente ambiente que reina en la concentración, señalando que las bromas y el buen rollo se reflejan posteriormente en el rendimiento sobre el campo.

Además, el jugador subrayó su interés por estrechar lazos con compañeros de otros equipos: "Me gusta estar con gente con la que no estoy en el día a día y hacer nuevas amistades, que al fin y al cabo es lo que te llevas para el futuro"

La mirada puesta en la Absoluta

Al ser preguntado por sus aspiraciones a largo plazo, el joven futbolista no dudó en marcarse el objetivo más alto posible: debutar con la Selección Absoluta y ganar títulos. "Trabajo para ello todos los días; si estoy aquí es porque quiero llegar hasta ahí arriba", concluyó con determinación.

bono le da la bienvenida a marruecos

Al término del partido amistoso de este viernes entre Marruecos y Ecuador celebrado en el Metropolitano, el guardameta internacional marroquí Bono le dio la bienvenida a Pitarch al combinado africano: "A Pitarch lo recibiremos con los brazos abiertos. Aquí siempre será bienvenido, y más si es un jugador del Real Madrid. Tiene familia aquí y también en España. Hará lo que realmente él sienta. Todo jugador que tenga relación con Marruecos… bienvenido sea".