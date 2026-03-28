"Menos mal que se canceló la Finalissima, si jugábamos así perdíamos"

La selección argentina ha conseguido un triunfo por 2-1 frente a Mauritania en La Bombonera, pero el resultado no ha evitado la autocrítica. Emiliano 'Dibu' Martínez, uno de los referentes del equipo, ha mostrado su descontento con el rendimiento del equipo en unas duras declaraciones tras el encuentro.

“Bastante flojo, la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos”, ha afirmado el guardameta. Según Martínez, al equipo le “faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad”.

Críticas a la actitud

El portero del Aston Villa ha sido contundente al señalar la falta de compromiso. “Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Se ganó, tampoco al rival lo conocíamos mucho y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón”, ha sentenciado. El malestar del arquero se ha hecho extensivo a la cancelación de la Finalissima contra España, sobre la que ha ironizado con un recado claro al equipo.

El guardameta también ha justificado la posible falta de intensidad por el temor a las lesiones, mencionando el caso de Joaquín Panichelli, quien sufrió una lesión de cruzados. “Capaz hoy se jugó con un poco menos de intensidad por el miedo a una lesión, pero cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor”, ha añadido.

Los datos del partido

El enfado de Martínez se sustenta en las estadísticas del partido. Mauritania, situada en el puesto 115 del ranking FIFA, ha rematado más veces (11) que Argentina (7). En la segunda mitad, la diferencia ha sido aún más notoria, con ocho disparos para el equipo africano frente a solo uno de la Albiceleste, lo que ha obligado a intervenir al 'Dibu' en varias ocasiones.

El seleccionador, Lionel Scaloni, también se ha sumado a la autocrítica y ha reconocido el bajo rendimiento del equipo. “Es verdad que el partido no fue bueno, esa es la realidad. Hoy el equipo no estuvo bien. Hay que decirlo y corregir”, ha concluido el técnico.