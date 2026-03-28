Jugada para la historia entre LeBron James y su hijo Bronny

Momento del partido entre Lakers y Brooklyn con Lebron James y su hijo Bronny

En una noche que quedará grabada en los anales de la NBA, LeBron James se convirtió en el primer padre en la historia de la liga en dar una asistencia a su propio hijo durante un partido oficial.

Ocurrió este viernes durante el encuentro de los Los Angeles Lakers, cuando el veterano alero, de 41 años, filtró un preciso pase a Bronny James que permitió al joven guardia anotar un triple.

El momento, cargado de emoción, hizo que el Crypto.com Arena estallara en aplausos y ovaciones.

"Es algo que nunca olvidaré", comentó LeBron tras el partido, visiblemente emocionado. "Ver a mi hijo en la cancha, con la misma camiseta que yo, y poder ayudarlo a anotar… es un sueño hecho realidad para cualquier padre que ama el baloncesto".

Padre e hijo ya habían hecho historia en octubre de 2024 al convertirse en la primera dupla padre-hijo en jugar juntos en un partido de la NBA. Ahora, suman otro capítulo único: la primera asistencia oficial de un padre a su hijo en la liga.

Mientras muchos especulan sobre su posible retiro, noches como esta recuerdan por qué “King James” sigue siendo una figura irrepetible en el deporte mundial.