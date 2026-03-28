Lo que le ha cambiado la vida a Víctor Muñoz en menos de un año: de recibir insultos por fallar una ocasión en un Clásico, a ser uno de los jugadores de moda del fútbol español

Lo que le ha cambiado la vida a Víctor Muñoz en menos de un año

El jugador de Osasuna, Víctor Muñoz, vivió anoche una jornada inolvidable al debutar con la Selección Española en el amistoso que La Roja ha ganado por 3-0 a Serbia. Su estreno ha sido redondo, ya que además de la victoria, Muñoz ha marcado el tercer gol del encuentro, un momento que ha descrito como un debut soñado.

Este éxito llega menos de un año después de uno de los momentos más complicados de su carrera. Durante un Clásico con LaLiga en juego, cuando aún era canterano del Real Madrid, falló una ocasión clarísima en el descuento que pudo suponer el empate, lo que le convirtió en el blanco de duras críticas.

Captura Víctor Muñoz falló una ocasión clarísima que pudo ser el empate del Real Madrid.

Un amargo debut

Con apenas 21 años, Ancelotti le dio la alternativa en la segunda mitad en sustitución de Vinicius. Una jugada en la que Brahim le dejaba solo delante de la portería le pudo convertir en héroe, pero el balón se fue desviado. Tras el partido, el joven acabó entre lágrimas y tuvo que soportar una ola de insultos en sus redes sociales.

La situación llegó a tal punto que tuvo que desactivarse los comentarios para frenar los mensajes de odio, que incluían descalificaciones como "retírate" o "no entiendo como eres profesional". La polémica incluso salpicó por error a un famoso cantante latino con su mismo nombre, quien denunció en su cuenta de Instagram los insultos que estaba recibiendo por la confusión.

Lecciones aprendidas y adaptación a la élite

Meses después, el futbolista mira al pasado con la lección aprendida. Considera aquellos malos momentos como "parte de un proceso" para crecer y madurar. "Son cosas del pasado, las cosas tienen que que pasar", ha afirmado con rotundidad.

Víctor Muñoz ha reflexionado sobre cómo las experiencias difíciles le han ayudado a mejorar. "Nadie llega arriba enseñado, tiene que pasar por momentos también complicados, y, bueno, yo creo que eso también, a la larga, es lo que te puede hacer mejor", ha explicado el jugador.

Tras su debut con España, se ha mostrado muy agradecido al seleccionador y a sus compañeros. "Me he sentido muy bien, muy arropado desde el primer día que llegué, gracias a este grupo, que es increíble", ha declarado. Jugar junto a grandes figuras le ha resultado más fácil de lo esperado.

EFE Víctor Muñoz celebra el 3-0 de España contra Serbia.

"Es muy sencillo, está rodeado de los mejores jugadores, te lo ponen todo muy fácil", ha señalado, destacando también la calidad humana del vestuario. Finalmente, ha agradecido a su club, Osasuna, el papel clave en su progresión esta temporada: "Gracias a mi club, me ha ayudado también al soltarme, al acostumbrarme también un poquito a esto de la élite".