Tensión en el Croacia-Turquía sub-21 tras quedarse inmóvil sobre el césped el seleccionador turco, Egemen Korkmaz

Momento en que el seleccionador sub-21 de Turquía es atendido por una ambulancia sobre el césped

El partido que este martes ha enfrentado a las selecciones sub-21 de Croacia y Turquía en el partido de clasificación para el Europeo de la categoría vivió un momento de tensión que obligó a suspender el encuentro.

Sucedió en el minuto 35, cuando el partido iba 0-0. El árbitro expulsa al futbolista turco Tiknaz por doble amarilla y en el momento de las protestas, todo el mundo se giró de repente hacia el banquillo de Turquía porque el seleccionador Egemen Korkmaz, hacía caído boca arriba sobre el terreno de juego y yacía completamente inmóvil.

En ese momento, se desata la tensión, sin que se supiera muy bien qué había ocurrido exactamente.

Las asistencias médicas y una ambulacia entraron de inmediato para atender a Korkmaz, que fue trasladado rápidamente al hospital de Osijek.

Según informan medios turcos, Korkmaz está fuera de peligro, no perdió la consciencia, se acuerda de todo y, por lo que parece, tiene un hematoma encima del ojo. Algunos testigos señalan que el entrenador se quitaba la chaqueta cuando protestaba por la expulsión de su jugador, se resbaló y se dio un golpe en la cabeza.