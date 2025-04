Momento de máxima tensión en el banquillo del Valladolid entre Latasa y Luis Pérez

La temporada del Real Valladolid está teniendo de todo y con situaciones totalmente surrealistas y la última se ha vivido este domingo durante el encuentro entre el club pucelano y el Getafe.

Los de Álvaro Rubio recibieron este domingo al Getafe en el José Zorrilla en un partido que se decantó rápidamente ya que los azulones se adelantaron ya antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, y los de José Bordalás se fueron con 0-3 al descanso, y Domingo Duarte completó la goleada en los últimos minutos de juego.

La imagen que refleja lo que es la temporada del Valladolid esta temporada la han protagonizado el delantero Juanmi Latasa y uno de sus capitanes, Luis Pérez.

Momento de tensión entre Luis Pérez y Juanmi Latasa durante el Valladolid-Getafe

Poco después de que el ariete fuera sustituido se vivió una situación de tensión entre ambos, donde incluso el lateral llegó a lanzarle un puñetazo, mientras que en el medio se encontra Cömert intentando que la situación no fuera a más.

Tras lo ocurrido, Luis Pérez se retiró a los vestuarios sin ver acabar el partido de sus compañeros después de que un miembro del staff de Álvaro Rubio se dirigiera al lateral para que lo hiciera.

El lateral ha sido protagonista también esta temporada por temas extradeportivos que le ha llevado a vivir momentos también de tensión con los aficionados a raíz de unas declaraciones que realizó al término del partido ante el Rayo Vallecano que echó más leña al fuego a una relación entre ambas partes que ya atravesaba un mal momento.

"No voy a meter en el saco a todo el mundo, porque quiero mucho a la gente y también me siento muy querido, pero esa minoría… A peor no puedo ir en ese aspecto, así que me da igual decirlo alto y claro: recibo insultos de mi propia afición cuando lo único que quiero es lo mismo que ellos, la salvación y trabajar como el que más. Voy a seguir haciéndolo, pero no es de agrado", fueron las palabras de Luis Pérez después del citado encuentro de Vallecas.

Tras ese partido de Vallecas, los pucelanos recibieron