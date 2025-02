Aumenta la tensión entre los seguidores del Real Valladolid con uno de sus capitanes: "Mululu, vete ya"

La temporada del Real Valladolid está yendo cada vez peor, y lo peor de todo para los seguidores pucelanos es que el fondo no se ve.

Los de Diego Cocca ocupan la última posición de la tabla con solo 15 puntos en 24 jornadas y están a ocho puntos de la salvación. Permanencia del Pucela en Primera División que si se produce será un auténtico milagro, y a orillas del Pisuerga ya no hay aficionado que no piense eso.

LaLiga Los jugadores del Valladolid antes de comenzar el encuentro ante el Sevilla

nueva debacle

El último desastre blanquivioleta llegó este domingo. El Real Valladolid cayó goleado por 0-4 ante un Sevilla que ya dejó sentenciado el encuentro en la primera parte 0-2. Tan mala fue la imagen que el capitán del equipo, Anuar Tuhami, y el técnico Diego Cocca se han visto obligados a pedir perdón a su afición.

"Es un equipo sin alma, entiendo a la afición. Pedir perdón, no estamos a la altura de la camiseta", señaló Anuar en los micrófonos de DAZN al término del partido.

Por su parte, el entrenador argentino reconoció sentir "vergüenza deportiva": "Pido perdón a la gente. Me siento avergonzado deportivamente y este resultado no tiene excusas. Han sido muchas cosas, porque si fuera una sola se podría cambiar: jugadores nuevos, lesionados que piden cambios, gente que no está o que mentalmente está dolida".

Como curiosidad, este partido no pasó desapercibido para el ministro de Transporte Óscar Puente. Vallisoletano y reconocido seguidor pucelano que no ocultó su indignación por la imagen del club a través de las redes sociales: "No he visto a un Real Valladolid más inoperante, con menos calidad, menos autoestima, menos carácter, más desorientado y más perdido en mis 56 años de vida. Si ha habido un equipo peor que este, yo no lo he conocido. O no lo recuerdo".

mal ambiente

A la mala situación deportiva hay que unirle la mala situación social. La relación entre la actual propiedad - el exjugador brasileño Ronaldo Nazario continúa siendo el presidente del club - y la afición está cada vez peor, como el equipo. Ronaldo ya anunció una futura venta del Valladolid por la intención también de presentarse a la Federación Brasileña de Fútbol.

Ya es costumbre ver en el estadio José Zorrilla carteles amarillos con el mensaje 'Ronaldo, go home' y los cánticos en contra del brasileño y de la directiva se pueden escuchar un partido sí y otro también.

EFE Pancartas en contra de Ronaldo

jugadores

La relación entre los aficionados con algunos de sus jugadores tampoco es mejor que con la presidencia. Algunos jugadores como Machís, Kenedy o Latasa son el centro también de las críticas por su bajo nivel deportivo, sin embargo, hay un jugador que está siendo protagonista en los últimos días y ese Luis Pérez, uno de los capitanes del equipo.

Relación de amor-odio siempre con el lateral que tuvo un paso más en la pasada jornada. Y es que el sevillano, uno de los pesos pesados del equipo, mostró su tristeza por la situación "jodida" que viven y pidió a los aficionados de la Grada de Animación que apoyen y dejen de insultarle: "No voy a meter en el saco a todo el mundo, porque quiero mucho a la gente y también me siento muy querido, pero esa minoría… A peor no puedo ir en ese aspecto, así que me da igual decirlo alto y claro: recibo insultos de mi propia afición cuando lo único que quiero es lo mismo que ellos, la salvación y trabajar como el que más. Voy a seguir haciéndolo, pero no es de agrado".

Este domingo, tal y como recogieron nuestros compañeros de DAZN, se pudieron escuchar gritos en contra de Luis Pérez: "Mululu, vete ya, Mululu, vete ya". El lateral reaccionó aplaudiendo a esos gritos provocando que los sibildos fueran a más.

Gritos contra Luis Pérez en el Valladolid-Sevilla

canales de whatsapp

