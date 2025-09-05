La sub21 empieza con una goleada su camino al Europeo

La selección española sub-21 del nuevo seleccionador, David Gordo, no tuvo problemas este viernes para arrancar con victoria por 3-0 ante la de Chipre en su camino hacia la Eurocopa 2027 y, en el horizonte, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles un año después donde defender el título logrado en París 2024.

El estreno del combinado nacional, cuya base es la selección que lograra el título europeo sub-19 hace dos años, plagada de jóvenes emigrantes a ligas como la inglesa, alemana, portuguesa, italiana o neerlandesa, se saldó con un primer triunfo ante el rival, quizá, más endeble del grupo A junto con el próximo al que visitará el martes en Pristina: Kosovo.

La puesta en escena del también debutante en el banquillo David Gordo fue prometedora, metiendo a su rival en el área, aunque sin verdadera maldad en los remates, demasiado inocentes ante la puerta de Kyriakou, con una primera llegada peligrosa en un centro prometedor de Álex Jiménez que no encontró rematador.

Pudo adelantarse el equipo español en un disparo, tras una volea de Gerard Hernández que disparó sin dejar caer el balón metiendo una buena mano el guardameta chipriota.

Sería ya en tiempo suplementario cuando llegó el premio para "La rojita" tras un saque de esquina que acabó suponiendo un mal despeje de la defensa que encontró la zurda del madridista -traspasado al Benfica- Rafael Obrador para colocar el balón en la escuadra con un gran lanzamiento fuera del alcance del portero rival.

Pudo Chipre igualar instantes después, de nuevo en una acción a balón parado, su principal recurso para inquietar la puerta de Fran González y el envío al segundo paso encontró al central Venizelou cuyo remate de cabeza se topó con el poste.

De salida en la reanudación el técnico chipriota optó por variar su sistema colocando tres centrales para buscar más llegada por banda ante un combinado nacional más tranquilo tras verse por delante en el marcador.

Sin embargo, fue de nuevo España la que pudo ampliar su ventaja con una llegada de Joel Roca que se dejó el balón atrás para rematar inocente con la derecha, poco antes de una cabalgada de Georgiou que culminó con un buen disparo rozando el poste izquierdo de la puerta española.

Con la entrada por bandas de Fern López y Pablo García buscaba el seleccionador reactivar y dar frescura al juego y de inmediato el segundo pudo sumar tras una acción individual del madridista Gonzalo que dejó atrás para que el remate del bético se fuera al limbo, como instantes después le ocurriría a Gonzalo tras un pase desde línea de fondo de Álex Jiménez.

Poco a poco España, tras los cambios introducidos, fue acumulando ocasiones donde solo le faltaba la precisión en el remate, dando vida a un rival que se veía cerca en el marcador, pero ya no en el juego, como en un zapatazo de Rodrigo Mendoza al que respondió el guardameta visitante con una gran intervención para seguir sobreviviendo.

El vendaval acabó encontrando portería tras una llegada en banda de Obrador que encontró en boca de gol a Iker Bravo pero el guardameta sacó con el pie, dejando el balón a placer al central Yarek para ajusticiar el 2-0.

Todavía faltaría la guinda de Pablo García tras un despeje de la defensa para adelantarse a sus defesores y acabar definiendo el tercero para demostrar su olfato realizador que ya puso de maniesto con la selección sub-19.

ficha del partido

España: Fran González; Álex Jiménez, Mosquera, Yarek, Obrador; Gerard Hernández (Chema Andrés, M. 66), Iker Bravo (Canales, M. 78), Rodrigo Mendoza (Guii, M. 78); Mayenda (Fer López, M. 58), Gonzalo y Joel Roca (Pablo García, M. 58).

Chipre: Kyriakou; Panteli (Themistokeleus, M. 78), Yiannacou, Venizelou (Viktoros, M. 46), Dijama; Zinonos, Vrontis (Evripidou, M. 78), Andreou, Georgiou; Charalambous (Theodosious, M. 66) y Neophytou (Anasthasiou, M. 54).

Goles: 1-0, m.46+: Obrador. 2-0, m.74: Yarek. 3-0, m.85: Pablo García.

Árbitro: Mateo Erceg (Croacia). Amonestó a Joel Roca (M. 41) por España: Andreou (M. 7), Zinonos (M. 42) por Chipre.

Incidencia: encuentro correspondiente al grupo A de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027 disputado en el estadio Los Pajaritos ante unos 2.500 espectadores.