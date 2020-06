La sorprendente confesión de Dieguiitoo08 tras ganar el torneo benéfico de e-Sports de COPE y AEdFI

Dieguiitoo08 se ha proclamado campeón del torneo benéfico de e-Sports organizado por COPE y la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI) este domingo. El evento, a beneficio de la Fundación Lesionado Medular (FLM), no ha podido tener un mejor colofón: una final resuelta con gol de oro en la prórroga (6-5) y muy competida también por parte de Jimi, el subcampeón.

El partido decisivo de la competición, disputada vía FIFA 20, ha contado con el análisis de dos leyendas de la selección española: Joan Capdevila y Amavisca. La diversión tampoco ha faltado desde el punto de vista de los comentarios. “Tenemos un disgusto importante los dos: Barça-Barça la final… Encima ninguno de los dos es del Barça. No puede ser. Uno es del Depor (Diego) y otro del Madrid (Jimi)”, ha bromeado el exjugador del Real Madrid en la previa. “Lo mío es el colmo: dos partidos y los dos Barça-Barça. ¿He perdido alguna apuesta o algo?”, ha añadido entre risas, por su parte, el campeón del mundo y de Europa con España.

Una final de infarto

Los pronósticos de Amavisca, que ha apostado por Jimi como vencedor, no se han cumplido. Sin embargo, podría haber sido así, ya que el duelo por el título no ha podido contar con mayor igualdad. Tanto es así que los dos finalistas han conseguido que el marcador reflejase hasta cuatro goles en apenas 15 minutos de juego. “Lo importante es que haya goles y diversión. Cuatro goles en 15 minutos no es normal. ¡Que haya más!”, ha pedido Capdevila.

“Hay que espabilar un poquito a los centrales”, ha reconocido Amavisca, al que también le ha llamado la atención, con su guasa habitual, otro detalle: “Destacan todos los que no juegan en el fútbol real. ¿Están más descansados o qué?”. La primera parte ha terminado con un resultado muy alejado de los que suele brindar el deporte rey en la vida real a lo largo de 45 minutos: 3-3, con un Jimi capaz de sobreponerse a lo que ha llegado a ser un 3-1 a favor de Dieguiitoo08.

“Cuando vas perdiendo claramente en el marcador, tienes que mantener la cabeza fría y esperar tu oportunidad. Va a comenzar la segunda parte con muchos ánimos (Jimi)”, ha confesado Amavisca durante el descanso. No le ha faltado razón, ya que el electrónico ha llegado a reflejar un 3-4 favorable para su candidato a la victoria al poco de empezar la segunda mitad.

No obstante, el encuentro no ha tardado en alocarse una vez más, con su enésimo empate. "Quién nos iba a decir que íbamos a estar retransmitiendo un torneo de FIFA. Cuando yo era pequeño, el único videojuego que había era ese del tenis”, ha vuelto a bromear Amavisca, que ha recalcado de nuevo que “los centrales están aquí a por uvas”. “¡Que se jueguen la tarjeta un poco!”, les ha pedido Capdevila, como buen lateral izquierdo que fue, a los defensas azulgranas virtuales.

Jimi se ha puesto a liderar la final por segunda ocasión con un 4-5… para ver cómo Diego colocaba un nuevo empate antes del final de los 90 minutos. La prórroga ha terminado por dictar sentencia, con el Luis Suárez de FIFA 20 al que ha manejado él como autor del gol definitivo. Gracias a una internada por el área cuya conclusión ha sido un disparo fulminante.

Las palabras del campeón tras la victoria

Una vez resuelto el torneo, Dieguiitoo08, apodado ‘El Matagigantes de La Coruña’ por su concurso revelación durante el evento, ha podido exponer sus sensaciones tras la victoria. “Empezar el día enfrentándome a todo un bicampeón del mundo en cuartos de final (Herzex, su adversario más duro)… Estaba nerviosísimo. Cuando gané ese partido, me calmé y fui encontrando mi juego. Los rivales tenían muchísimo nivel”, ha contado una vez amarrado el primer puesto. Según ha reconocido el chaval, que estudia 2º de Bachillerato, la “concentración” ha sido su mayor aliada a lo largo de los últimos seis días. “En ningún momento conté con llegar a la final”, se ha sincerado.

La confesión más sorprendente por parte de Diego ha llegado al ser cuestionado sobre las horas que dedica al FIFA cada día. “Desde febrero hasta ahora, nada. Me aburría el juego”, ha confesado sin miramientos. “Viernes, sábados y domingos juego. Entre semana, apenas”, ha matizado después: los estudios (con la EBAU en el horizonte) son lo primero. “Te has desenganchado y ahora es cuando empiezas a ganar torneos”, le ha despedido Amavisca con sorna.

El gamer gallego tendrá recompensa por llevarse el torneo de COPE y AEdFI: un monitor profesional de juego ELITE XG270 por cortesía de ViewSonic, que entregará otro del modelo XG2705 a Jimi por su subcampeonato. Un partido grupal a ida y vuelta entre el equipo de las Leyendas y el de la Fundación Lesionado Medular ha supuesto el punto final para esta causa inmejorable. Sin duda, las anécdotas y partidos que han dado forma al campeonato han hecho mucho más amena la cuenta atrás para el regreso de La Liga. Conquistada, en este ámbito del gaming, por el Barça.