La sorprendente comparación de Tomás Guasch con Endrick y una estrella del fútbol: "Corren igual"

El Real Madrid, en las últimas temporadas, ha cambiado su política de fichajes. Los fracasos de Eden Hazard o Luka Jovic han decantando la balanza en favor de la apuesta por las jóvenes promesas del fútbol. Y con esa estraegia ha conseguido fichar a jugadores como Fede Valverde, Vinicius, Rodrygo o Camavinga que ahora son fundamentales en el once titular de Carlo Ancelotti.

Es, sin lugar a dudas, una postura arriesgada porque también puede salir mal. Y como ejemplo está el caso Reinier, que tras varias cesiones no ha conseguido explotar su fútbol en equipos como Borussia Dortmund o Girona. Y la última gran apuesta ha sido por Endrick, otra perla brasileña por la que el equipo de Concha Espina desembolsó 60 millones de euros.

El Real Madrid hizo oficial el fichaje del joven delantero en diciembre de 2022. El joven futbolista con tan solo 16 años había llamado la atención en las categorías inferiores del Palmeiras, equipo con el que había debutado y marcado en el Brasileirao. Y el club blanco se adelantó al resto de grandes equipos europeos para hacerse con los servidios de Endrick, que se incorporará a la discilina del Madrid en julio de 2024 cuando cumpla 18 años.

Endrick crece con el Palmeiras

Ya ha pasado casi un año desde que el Real Madrid hiciera oficial el fichaje de Endrick y el delantero parece haber explotado en los últimos partidos con el Palmeiras. Suma ocho goles en 26 encuentros disputados, pero en los dos últimos ha marcado tres.

Su doblete contra Botafogo fue clave para conseguir los tres puntos y también lo fue su gol en la victoria por la mínima ante el Athletico Paranaense, para aupar a las primeras posiciones del Brasileirao a su equipo.

Endrick estaba considerado como la gran perla del fútbol brasileño.Cordon Press

Los tres tantos de Endrick han servido para desatar la euforia de los aficionados madridistas en las redes sociales, que sueñan con verle el próximo verano celebrar los goles con la camiseta blanca del Real Madrid.

Primera convocatoria con Brasil

Los últimos partidos han servido a Endrick para ser convocado por primera vez con la selección absoluta de Brasil. El delantero fue llamado este pasado lunes para jugar contra Colombia y Argentina, partidos correspondientes a las eliminatorias para el Mundial de 2026.

El futbolista de 17 años ha brillado en las últimas jornadas del Campeonato Brasileño con tres goles en dos partidos y a partir de 2024 se unirá a las filas del Real Madrid. Y el seleccionador interino de Brasil, Fernando Diniz, explicó que pretende dar una oportunidad a Endrick, un joven que está brillando en el Campeonato Brasileño y está en su mejor momento.

"Es un jugador que tiene potencial para ser uno de los grandes talentos. No sabemos si se va a confirmar. No es una presión. Es un premio y una visión de futuro sobre lo que este chico puede llegar a ser. Un niño nacido en 2006 produciendo lo que está produciendo me llama la atención. Y en este momento vive su mejor momento", señaló.

Convocatoria de la selección brasileña

La lista de convocados divulgada por el seleccionador interino sorprendió por la presencia de ocho atacantes entre los 24 escogidos, entre ellos varios novatos, como el propio Endrick, João Pedro y Paulinho, máximo goleador de la Liga en Brasil. Estos jóvenes se unen a otros ya consagrados como Vinícius Júnior o Rodrygo, del Real Madrid; o Raphinha, del Barcelona.

Diniz explicó que convocó a Rodrygo como centrocampista por considerar que, ante la ausencia de Neymar, que se recupera de una cirugía, el extremo del Real Madrid es uno de los jugadores que tiene condiciones de asumir la misión de creativo en la Canarinha.

Brasil visitará a Colombia en Barranquilla el 16 de noviembre y cinco días después recibirá a Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde hace tres años el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó la Copa América al vencer a la Canarinha por 1-0 en la final.

Brasil marcha tercero en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 7 puntos, a cinco unidades de Argentina (12) y tras Uruguay, que tiene los mismos puntos pero mejor saldo de goles.