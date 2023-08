El Real Madrid no fichará a nadie más, pero abre la puerta a dos jugadores

Tal y como confirmó Ancelotti esté jueves antes del partido ante el Celta de Vigo y viene contando la Cadena COPE, el Real Madrid no hará más fichajes en este tramo final del mercado y da por cerrada la plantilla en el capítulo de altas, pero no así en el de bajas donde dos futbolistas: Reinier y Odriozola, pueden marcharse. Por tanto, Kylian Mbappé no jugará esta temporada en el Santiago Bernabéu. No se va a reforzar el ataque ni siquiera con la lesión de Vinicius.

Tras irse cedido al Borussia Dortmund y al Girona y no cuajar en ninguno de los dos equipos, el brasileño Reinier puede volver a irse a préstamo por tercera vez. Hay varias ofertas, pero no se han concretado y en el peor de los casos se le haría ficha del Castilla. Con respecto a Odriozola, le quiere la Real Sociedad, pero su alta ficha supone un problema para la operación que se habría retomado en este cierre de mercado.