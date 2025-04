Sinner pensó en dejar el tenis tras su positivo

El tenista italiano Jannik Sinner, que el próximo lunes volverá a la competición tras cumplir una sanción por dopaje de tres meses, ha admitido que llegó a pensar en retirarse y dejar el tenis. "Sí", respondió el que es el número 1 del mundo a la pregunta sobre sí pensó "en dejarlo todo y renunciar", en una entrevista en exclusiva con la cadena pública italiana RAI emitida el martes.

"En Australia ya no me sentía cómodo", agregó Sinner, que remarcó que "el año pasado fue sin duda muy estresante", aunque finalmente logró "resultados increíbles". "Empezamos muy bien también este año. Luego pasó lo que pasó. Al principio, la situación en la que me encontraba fue un poco extraña, y también fuera del campo sucedieron cosas que no me esperaba", dijo.

Entre otros asuntos, Sinner repasó el caso por el que dio positivo por clostebol en marzo de 2024, que acabó con un acuerdo este febrero en que el tenista aceptó su suspensión por tres meses. Esta quedará levantada a partir del próximo lunes, cuando será autorizado a regresar a la competición, concretamente en el Masters 1000 de Roma. "En ese momento no entendía bien lo que me había pasado", dijo sobre se le diagnosticó positivo por dopaje.

"No sabía nada y tuvieron que explicármelo. Entonces acepté porque no podía hacer más que aceptarlo. Me costó aceptar estos tres meses, porque mentalmente no había hecho nada", remarcó. Ante ello, lamentó que "lo que sentía en la cancha no era como debería sentirse un jugador". Sin embargo, valoró el apoyo recibido: "Lo bueno es que tuve gente a mi alrededor que me ayudó mucho. Cree mi propia burbuja donde nadie más entraba", destacó Sinner.