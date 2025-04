Sinner rompe su silencio tras su polémica suspensión: "Elegí el mal menor"

Jannik Sinner, que fue suspendido con tres meses fuera de las pistas de tenis, ha hablado por primera vez en una entrevista concedida a Sky Sport. El italiano, número 1 de la ATP, aceptó la sanción después de llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje por sus positivos en unos controles a los que se sometió el año pasado. Dicha sanción, arrancó el 9 de febrero y va hasta el 4 de mayo.

"Luego de una investigación exhaustiva por parte de la ITIA (incluido el asesoramiento de laboratorios acreditados por la AMA), quedamos satisfechos de que el jugador había establecido la fuente de la sustancia prohibida (Clostebol) y que la infracción no fue intencional. El resultado de hoy respalda este hallazgo", indicaba el comunicado.

Por ello, ya se ha perdido los torneos de Miami, Indian Wells, Montecarlo y, además, tampoco estará en el de Madrid. El Mutua Madrid Open será el último Másters 1.000 al que no pueda acudir, para después regresar en casa, en el Masters 1000 de Roma, justo en la previa de Roland Garros.

las palabras de sinner

"Viví este periodo con mucha tranquilidad. La suspensión de tres meses fue una decisión que tuve que tomar rápidamente, aunque no estuviera de acuerdo con ella. Al final, hay que elegir el mal menor, y creo que eso es lo que hice. Aunque a veces siento que lo que estoy viviendo es un poco injusto, también es cierto que podría haber sido mucho peor, ¿no?" , informaba Jannik en Sky Sport.

Además, el vigente campeón del Open de Australia, añadía: "Estaba muy frágil porque sucedieron cosas inesperadas, reacciones inesperadas en mi interior. De lo contrario, estaría mintiendo. Daría la impresión de ser una persona sin sentimientos ni emociones, sin nada. Pero en la vida se aprende. Año tras año me conozco mejor, cómo soy como persona y también mi valor como persona. No fue fácil, de hecho fue muy difícil, pero la gente que me rodea me levantó el ánimo, me dio la fuerza para comprender mejor lo que sucedió".

Y sobre lo que lleva haciendo durante este tiempo de suspensión también se sinceraba: "Me siento muy bien. He descansado, así que estoy contento. Sinceramente, he hecho muchas cosas diferentes; he pasado mucho tiempo con mi familia, especialmente con mi padre. Hemos hecho otras cosas, con mis mejores amigos que están en Montecarlo. He ido a karting, hemos dado una vuelta en bicicleta; en resumen, muchas cosas nuevas. Estoy muy contento".

EFE Jannik Sinner, en el torneo de Melbourne.

El número uno del mundo acababa hablando de su regreso a las pistas que tendrá lugar en Roma: "Estamos trabajando muy duro en el gimnasio para estar aún más preparados físicamente cuando regrese. Todo va bien"