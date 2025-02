El pacto de Sinner provoca un cisma en el tenis: "La justicia no existe"

No ha gustado en el mundo del tenis la sanción que han pactado la AMA y Jannik Sinner. El número 1 de la ATP estará alejado durante tres meses de las canchas por un positivo que ha abierto un gran debate. Algunos se han posicionado a su favor y otros como Nick Kyrgios han sido muy críticos con el italiano.

El australiano ha dejado de caer durante todo el proceso un trato de favor hacía Sinner: “La justicia en el tenis no existe”, aseguró en sus redes sociales. "La WADA salió y dijo que sería una sanción de uno o dos años. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios en metálico. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe". Kyrgios ya habría sido muy crítico con Sinner y con Swiatek, exnúmero 1 de la WTA, que también ha tenido problemas con el doping en los últimos tiempos.

A él se ha unido el suizo Stan Wawrinka, que también cargó contra el acuerdo de sanción entre Sinner y la AMA: "Ya no creo en un deporte limpio", escribió en sus redes sociales. Un mensaje que fue contestado por Feliciano López: “Está muy claro que no ha hecho nada para mejorar su rendimiento, eso está demostrado. Él asume toda la responsabilidad por el error de otros y, en consecuencia, por la suspensión de tres meses. ¿Una suspensión más prolongada habría hecho que el deporte fuera más limpio? No lo creo".

Por su parte, el italiano Angelo Binaghi, presidente de la Federación de Tenis (FITP), cargó duramente contra la Agencia Mundial Antidopaje. "Es la primera vez que una injusticia vergonzosa nos hace felices, porque nuestro primer pensamiento es para el chico, que ve el final de una pesadilla", expresó Angelo Binaghi en un comunicado oficial.

"Queda el pesar por todo lo que ha tenido que pasar Jannik. Si no hay más remedio, este será quizás el último gran error de la AMA que, como sabemos, ya ha decidido cambiar las normas que obligaron a Jannik a aceptar un compromiso que, aunque no reconozca ninguna responsabilidad por su parte, es verdaderamente injusto. Este acuerdo entre las dos partes certifica la inocencia de Jannik, su no culpabilidad absoluta, y le permite por fin tranquilizarse y planificar su futuro con un gran regreso en el Masters 1.000 de Roma, donde toda Italia le acogerá como se merece", expresó.