Simeone: "La gente me ha dado afecto, cariño y respeto, yo tengo que seguir dándole todo lo que espera del equipo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este viernes que sabe que es "la pieza más observada" del equipo y asume "toda la responsabilidad" que eso conlleva, además de recalcar que "va a misa" si el presidente del club, Enrique Cerezo, dijo que la plantilla del equipo está a la altura de la de Real Madrid y FC Barcelona, y que se ha centrado en este parón "en visualizar los errores" que han tenido para tratar de resolverlos.

"Cuando gano, siento alivio porque la responsabilidad es grande. Sé lo que hemos construido con el club, con todos los futbolistas que han pasado en estos años que llevamos en el club. Es un legado enorme y hay que sostenerlo, no es fácil, pero hay que sostenerlo. Estamos en el lugar donde soy la pieza más observada y asumo toda la responsabilidad que conlleva eso", expresó Simeone en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal CF de este sábado.

También valoró como un "punto importantísimo" para el club el anuncio de que la final de la Liga de Campeones en 2027 será en el Riyadh Air Metropolitano. Por otro lado, durante este parón internacional, el argentino se ha centrado "en visualizar los errores" que no permitieron a su equipo "tener más puntos", con el objetivo de "acentuar el trabajo" en ellas. "Esa fue la parte más importante. Después, la verdad es que tuvimos poco tiempo, como todos los equipos, cuando llegan los jugadores de la selección, cansados. Esperemos que lleguen descansados a un partido importante", deseó.

La primera prueba para ver la recuperación será ante el Villarreal. Este choque será en el Metropolitano y el técnico colchonero tuvo palabras para la afición del equipo, a la que da "muchísima importancia". "La gente que está atrás del arco es la que empuja a todo el estadio para vivir siempre tardes o noches increíbles. Hay muchos chicos nuevos que tienen esa ilusión de lo que se les cuenta antes de llegar al Atlético de Madrid, de lo que representa a nuestra gente. Mañana necesitamos que la gente esté apoyando al equipo y nosotros necesitamos hacer un buen partido", comentó.

EFE Simeone, durante el partido ante el Elche en el Metropolitano.

El objetivo para Simeone es que "la gente se siente identificada con el equipo". "Es nuestra preocupación y nuestra responsabilidad. En cuanto al afecto que la gente tiene conmigo, soy un agradecido infinitamente, he recibido afecto, cariño y respeto. Soy yo el que tengo que seguir dándole a la gente todo lo que espera de nuestro equipo", continuó el preparador sobre su sintonía con la grada.

En referencia al último fichaje, Nico González, Simeone celebró que haya llegado "con mucho entusiasmo", aunque todavía no sabe si le hará debutar de titular, mientras que no quiso dejar la responsabilidad de la lesión de Thiago Almada en la selección argentina porque los deportistas "pueden atravesar por estas situaciones". "Obviamente, sí perdemos un futbolista importante para nuestra plantilla, sumado a Baena. Tenemos que convivir con lo que nos sucede y por eso necesitamos tener una plantilla amplia", resaltó.