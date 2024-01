Sigue en Tiempo de Juego desde las 19:30 el Barcelona-Osasuna de la Supercopa de España

Barcelona y Osasuna disputan este jueves la segunda semifinal de la Supercopa de España, en el Estadio Al-Awaal Park de Riad a las 20.00 horas, con la ilusión de los rojillos de disputar su primera final de la competición y dejar a los vigentes campeones y líderes del palmarés fuera de la misma, si bien el Barça sabe que está ante la gran ocasión de repetir el 'click', el punto de inflexión, que fue para el grupo ganar contra pronóstico la anterior Supercopa. Sigue el partido en Tiempo de Juego desde las 19:30 horas con Manolo Lama y Paco González desde Riad.

Los blaugranas acuden de nuevo a Arabia Saudí con necesidades, con la intención de repetir la fórmula del año pasado; ganar la Supercopa y hallar en ello las fuerzas para mejorar en el tramo final de campaña. El año pasado, el rebote de la Supercopa se tradujo en ganar el título liguero.

Ahora mismo, con siete puntos menos que Real Madrid y Girona FC, parece difícil la hazaña. Pero, con la Copa del Rey y la Liga de Campeones todavía en liza, el Barça quiere un segundo milagro árabe que les acerque al juego que tanto anhela Xavi y que, pese a que el de Terrassa sea muy optimista, está todavía lejos.

?? Xavi: "El año pasado la Supercopa nos vino de maravilla. Queremos volver a ganarla" pic.twitter.com/mL0NAcOuIh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2024

De momento, ese milagro, ese punto de inflexión tan necesario este 2024 como lo era y fue en 2023, está a dos partidos. Y, el primero, ante Osasuna, no será fácil. El Barça acude a esta semifinal como campeón de Liga y Osasuna como finalista de la Copa del Rey, pero más allá de que el favoritismo recaiga en el FC Barcelona --aceptado por Xavi-- sobre el papel, deben mostrarlo en el campo.

Osasuna llega animado a esta Supercopa, cumpliendo a la perfección con ese tópico de que tiene mucho que ganar y poco que perder. Si tumba al Barça, podrá luchar por un título que no tiene. Si no, regresará a Pamplona con una experiencia del más alto nivel en su haber. Y, dado que el FC Barcelona es favorito, y confirmado por el propio técnico rival, no deberían dejarse nada en el tintero.

Contra el Real Madrid, en la pasada final de la Copa del Rey disputada en La Cartuja de Sevilla, lucharon hasta el final con todo un Real Madrid (2-1). Y los rojillos quieren, como poco, ser un rival rocoso y duro para el Barça y, en caso de victoria, para quien sea su oponente en esa hipotética final. En el banquillo blaugrana saben que no será un rival fácil.

Tanto aviso de Xavi en la previa sobre los varios peligros que tiene Osasuna y las loas a Arrasate tiene, en parte, su base en el duelo de la primera vuelta de LaLiga EA Sports en El Sadar. Aquel 3 de septiembre del año pasado, los blaugranas ganaron (1-2) sufriendo, con un tanto de penalti de Robert Lewandowski en el minuto 85 que dio 3 puntos a los 'culers' y dejó en anécdota el empate provisional logrado por el Chimy Ávila.

??? RUEDA DE PRENSA | Jagoba Arrasate: “Nadie nos va a quitar la ilusión de poder ganar mañana”.#BarçaOsasuna — C. A. OSASUNA (@Osasuna) January 10, 2024

Un Chimy Ávila que no está en Riad y que, sin duda, es la gran baja en este Osasuna. Jagoba Arrasate tiene en Ante Budimir a su máximo goleador, con 10 tantos en esta temporada (9 en LaLiga y 1 en la previa de la 'Champions'), pero el veterano delantero croata no tendrá a su compañero de fatigas en ataque.

En el Barça, las bajas aseguradas son las de Marc-André Ter Stegen, con el portero operado de la espalda y recortando plazos de vuelta, y la de Gavi, baja para lo que resta de temporada, así como Iñigo Martínez, que se rompió el bíceps femoral izquierdo en el duelo copero, tampoco podrá jugar. Las dudas son las de João Cancelo, que tiene muy complicado estar en esta semifinal, y la de Pedri, con el canario siendo el que deja más optimista a Xavi tras entrenar ya con el grupo.

Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Sergi Roberto, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres.

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, David García, Juan Cruz; Moncayola, Lucas Torró; Rubén Peña, Aimar Oroz, Moi Gómez; y Budimir.

