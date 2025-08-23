Sigue el lio con las inscripciones en la segunda jornada: Al Barça le faltan cuatro y al Getafe seis

Ya está en marcha la segunda jornada de LaLiga y algunos equipos siguen con problemas de inscripciones. Varios de sus jugadores no van a poder saltar tampoco al césped este fin de semana. Los principales afectados son el Barcelona, que visita al Levante este sábado, y el Getafe, que viaja el lunes a Sevilla, otro equipo que está en la misma situación.

Los problemas del barcelona

Los azulgranas consiguieron registrar para la primera jornada a Joan García y Rashford, sus dos grandes fichajes del verano, pero siguen fuera hasta cuatro futbolistas: Gerard Martín, Héctor Fort, Szczesny y Bardghji. El club está pendiente de la salida de Iñaki Peña, en el que está interesado el Elche, para liberar espacio salarial y poder inscribir a los cuatro.

EFE Iñaki Peña tiene la llave de las inscripciones en el Barcelona.

El getafe sin seis jugadores y el sevilla sin otros seis

Mucho peor lo tiene el Getafe, aunque la cosa ha mejorado algo. Los de Bordalás hicieron nueve fichajes y solo tres pueden jugar: Liso, Mario Martín y Davinchi, este con ficha del filial. A la espera se mantienen Neyou, Kiko Femenía, Abqar, Sancris, Javi Muñoz y Juanmi. El técnico ha destacado la profesionalidad de todos ellos y ha alabado su manera de entrenar pese a saber que no pueden saltar al campo.

El Getafe se presentó en Vigo con 13 futbolistas del primer equipo y lo hará en Sevilla con 15 porque ha recuperado a Borja Mayoral, que tenía molestias, y a Domingos Duarte, que estaba sancionado, pero no tiene más fondo de armario. El club sigue sin conseguir vender a Uche o Borja Mayoral y a Ángel Torres no le dejan avalar más.

EFE Uche celebra su gol, en el Celta - Getafe

Su rival, el Sevilla, no está mucho mejor. Los hispalenses han vendido a Badé por 30 millones de euros al Bayer Leverkusen y con eso podrán inscribir a uno o dos futbolistas, pero hasta la fecha no lo han hecho, y se esperan más ventas. En LaLiga tienen 20 fichas, pero cuatro son del filial (Rafa Romero, Castrín, Idumbo y Manu Bueno). No están dados de alta: Vlachodimos, Álvaro Fernández, Suazo, Joan Jordan, Rubén Vargas y Alfon).