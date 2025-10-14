Tuchel se rinde ante Rashford: "Puede ser uno de los mejores del mundo"

El técnico alemán ha confiado en el jugador del Barcelona y le ha convocado en tres de las cuatro listas desde que asumiera el cargo en enero de este año. "Puede ser uno de los mejores del mundo por su definición, con ambas piernas y con la cabeza, porque es explosivo, rápido y fuerte en el aire. No hay límites para él", dijo Tuchel antes de enfrentarse a Letonia en el partido que puede clasificarles al Mundial de 2026.

"Pero sus cifras no igualan ese potencial. Necesita mejorar con más goles y asistencias. Aún es joven y tiene que tomar decisiones, porque si no en diez años estará decepcionado con lo que podría ser y lo que podría hacer. Este es el titular, necesita empujarse a sí mismo hasta el límite. Y el límite para él es muy, muy alto, quizás más alto que para el resto", explicó.

"Tiene ese potencial, pero ese potencial es peligroso con los atletas de alto nivel, porque tienes que estar a tu nivel más alto de forma regular. No es tanto una cuestión de talento. Es cuestión de si lo puede lograr con su club y con la selección. Juegue de titular o desde el banquillo, tiene que demostrar su máximo potencial", añadió Tuchel.

Rashford sigue siendo jugador del Manchester United, pero pasó la segunda parte de la temporada pasada cedido en el Aston Villa, donde hizo un gran papel, y ahora está a préstamo en el Barcelona, con quienes también ha comenzado en sintonía.

Con los azulgrana, el futbolista de 27 años ha jugado diez partidos, marcado tres goles y repartido cinco asistencias.