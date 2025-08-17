El drama del Getafe en Vigo por las inscripciones: Bordalás solo tiene 13 jugadores

Hace apenas unos días Ángel Torres, presidente del Getafe, cargaba contra LaLiga y el sistema de inscripciones en una entrevista en Radio Marca: " Hemos tenido que regalar casi a uno de los mejores centrales de LaLiga a un equipo que acaba de subir a la Premier League por tres perras gordas para poder el domingo tener a 16 o 17 inscritos. Decimos que es la mejor Liga del mundo, pero cuando llamas solo te dicen vende y vende, pero qué vendo", afirmaba.

Y es que el conjunto madrileño es el gran perjudicado por la política de Fair Play Financiero de LaLiga. Ha tenido que vender a Omar Alderete, una de sus estrellas, y según apuntaba Gemma Santos, tendrá que hacerlo también con Christantus Uche si quiere inscribir a todos sus fichajes en LaLiga.

Los de José Bordalás debutan a las 17:00 horas en Balaídos ante el Celta. El técnico se ha llevado a todos los futbolistas para no dar pistas, pero lo cierto es que a las 12:30 horas de este domingo en LaLiga solo había 15 inscritos de la primera plantilla. El problema es que de esos, Domingos Duarte está sancionado y Borja Mayoral lesionado. Así pues 13 disponibles de los cuales dos son porteros (David Soria y Letacek) y otros dos (Alex Sola y Peter Federico) apenas cuentan para el tecnico.

De los 9 fichajes solo han podido ser inscritos Mario Martín y Liso. Sancris, Juanmi, Kiko Femenía, Abqar, Davinchi, Neyou y Javi Muñoz a estas horas no pueden jugar. Un drama para el equipo madrileño que ya vivió una situación similar la pasada campaña cuando se presentó en Bilbao en la primera jornada con 18 futbolistas, 3 de ellos porteros.