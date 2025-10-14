Kosovo sueña y Suecia se mete en un lío

Con un tanto de Fisnik Asllani, Kosovo ganó 0-1 a Suecia, hundió a su rival en la última posición del grupo B y mantiene intacto su sueño de participar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero del Hoffenheim dio un alegrón a su país a la media hora del choque, cuando prolongó desde el punto de penalti un disparo defectuoso de su compañero Veldin Hozda. El guardameta Viktor Johansson no pudo hacer nada por evitar el gol y Suecia se hundió en un pozo de difícil salida.

EFE Los jugadores de Kosovo celebran la victoria

Kosovo, con siete puntos, es segunda del grupo B por detrás de Suiza. Tiene una renta de cuatro sobre el tercero, Eslovenia, a la que visitará la próxima jornada. Una victoria a domicilio, le aseguraría por lo menos disputar la repesca.

El tanto de Asllani y la resistencia posterior a los intentos suecos de mantenerse con vida en el grupo B bastaron al combinado de Franco Foda, que a dos partidos para el final se puede permitir soñar con una hazaña que sería histórica.

Suecia, que se quedó fuera del pasado Mundial de Catar, apenas suma un punto de 12 posibles. Su errática fase de clasificación parece incorregible mientras Kosovo aún puede luchar por la primera plaza y tiene casi asegurada la segunda. Asllani, con una aparición certera, fue el gran culpable.