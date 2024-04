Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 20:15h con el Manchester City - Real Madrid

El Real Madrid busca revancha tras la dolorosa eliminación del curso pasado, ante un Manchester City que se refugia en el Etihad Stadium para intentar eliminar por segundo año consecutio al conjunto merengue. Por otr lado, el Bayern Múnich de Tuchel quiere volver a estar entre los cuatro mejores de Europa cuatro años después y el Arsenal, por tercera vez en su historia. Los alemanes consigueron un resultado positivo en el estadio del Arsenal y contarán con la ventaja de su afición para este partido de vuelta.

El Etihad Stadium alberga este miércoles el partido entre los equipos más poderosos y potentes del continente, considerado por muchos la gran final anticipada, con los dos últimos campeones de la competición como protagonistas. Y el cruce llega al feudo 'citizen' con todo por decidir, después de un empate cargado de goles --tres para cada equipo-- y espectáculo.

El tercer emparejamiento consecutivo de este nuevo 'clásico' de la Copa de Europa vive este miércoles un desenlace que reforzará la solidez de las candidaturas de ambos equipos al título. Más después del 'show' en Chamartín de fútbol total e intercambio de golpes. El recinto merengue fue una caldera que se enfrió rápido con el tempranero gol de Bernardo Silva.

Y es que el Real Madrid, que ha encajado ocho goles en sus dos últimas visitas al Etihad, nunca ha ganado allí, enfrentándose al campeón y a su inexpugnable feudo. Los de Guardiola no pierden en todas las competiciones desde noviembre de 2022, ante el Brentford en Premier; mientras que hay que remontarse a la fase de grupos de la 2018-2019 para ver la última derrota 'citizen' en Champions, frente al Olympique de Lyon.

Desde entonces, de 30 partidos, sólo el Shakhtar ucraniano (1-1 en la primera fase de la 2019-2020), y el Sporting portugués (0-0 en la vuelta de octavos de la 2021-2022 tras el 0-5 de Lisboa), salieron sin perder. El City ha ganado sus últimos 12 partidos en casa en Champions, convirtiendo 41 goles y solo recibiendo 9 tantos. También en casa, esta temporada el City solo se ha quedado sin marcar en una ocasión (0-0, ante el Arsenal).

Solo tres días después de ceder el trono de la Bundesliga doce años después, el Bayern puede dar la alegría a sus aficionados de volver a estar entre los cuatro mejores equipos del viejo continente, algo que no logra desde la temporada 2019-20. Para conseguirlo tendrán que vencer al mejor Arsenal de la última década, que lleva demostrando durante toda la temporada que es capaz de competir ante cualquier rival y en cualquier escenario.

El Bayern viene de cuajar su peor temporada en Bundesliga en los últimos tiempos, pese el carácter del seis veces campeón de Europa ha hecho que los de Tuchel estén muy vivos y a tan solo una victoria de alcanzar la penúltima ronda del torneo. Los bávaros, al más puro estilo Real Madrid, se han aferrado a la posibilidad de ganar la Champions cuatro temporadas después de su último título.

Enfrente estará un Arsenal que viene de perder el liderato de la Premier League tras perder en el Emirates ante el Aston Villa (0-2). Pese a ello, la buena dinámica del equipo fuera de casa, donde ha ganado cinco de los últimos siete partidos que ha disputado, hace que la afición 'gunner' vuelva a ilusionarse con llegar a una semifinal de Champions por tercera vez en su historia y por primera vez desde 2009.

