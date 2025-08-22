Sigue en directo en Tiempo de Juego este sábado desde las 15:00h con la jornada 2 de Primera División

La segunda jornada de LaLiga 2025-26 continuará este sábado 22 de agosto con tres partidos. El Mallorca recibirá al Celta de Vigo en Son Moix para dar comienzo a la tarde de fútbol (17:00). Dos horas y media más tarde, arrancará en el Metropolitano un apasionante Atlético- Elche (19:30). El último partido del día, se disputará en Valencia el Levante-Barcelona (21:30). Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 15:00 horas, en COPE .

Mallorca - celta (17:00h)

El RCD Mallorca y el RC Celta se miden este sábado (17.00 horas) en el Mallorca Son Moix en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, con el objetivo de empezar a sumar puntos después de las derrotas que ambos sufrieron como locales en la primera jornada contra el FC Barcelona y el Getafe CF, respectivamente.

El conjunto de Jagoba Arrasate vuelve a jugar en casa después de la goleada sufrida contra el actual campeón (0-3) en un partido en el que el equipo balear acabó con nueve jugadores, tras las expulsiones de Manu Morlanes y Vedat Muriqi. Para esta segunda fecha, por tanto, el entrenador vasco tendrá que buscar soluciones, sobre todo en la delantera, ya que Cyle Larin está a punto de salir; todo apunta a que jugará el español Mateo Joseph, internacional con la Sub-21, que debutó la pasada semana.

El rival será el Celta de Claudio Giráldez, que se vio sorprendido en ABANCA Balaídos el domingo pasado por el buen hacer del Getafe de José Bordalás (0-2), que colapsó el ataque del equipo vigués y se acabó llevando el partido con un gran Christantus Uche, que marcó y asistió. Esta derrota no entraba en los planes del conjunto olívico, que el curso pasado fue el quinto mejor equipo como local, solo por detrás de los cuatro primeros clasificados.

Atlético - elche (19:30h)

El Atlético de Madrid se enfrenta este sábado (19.30 horas) al Elche CF en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, en el reencuentro del equipo con su afición y su estadio, y al que llegan necesitados de una reacción en forma de triunfo tras pinchar en su estreno, mientras el conjunto ilicitano debutó con empate y quieren confirmar sus buenas sensaciones para no irse de vacío del Metropolitano.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone vuelven a su feudo este sábado después del tropiezo inesperado ante el RCD Espanyol (2-1) en su tercera visita seguida a Cornellà sin ganar. Por lo que necesitan una reacción inmediata para no perder paso demasiado pronto en la estela que ya marcan FC Barcelona y Real Madrid.

Por su parte, el Elche de Eder Sarabia sonrió en su estreno doméstico con un empate ante el Real Betis que llegó con algo de suspense. Los andaluces se adelantaron primero, pero se dejaron ir y los locales lo aprovecharon para empujar más y más ante un Martínez Valero repleto, que vibró con el tanto de Germán Valera para el 1-1. Un punto que dejó buen sabor de boca y buenas sensaciones con las que ahora viajan a la difícil plaza del Metropolitano.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Sörtloth y Julián Álvarez.

ELCHE CF: Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Pétrot; Febas, Aguado, Martim Neto; Valera, Álvaro Rodríguez y Mendoza.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano

levante - barcelona (21:30h)

El FC Barcelona visita este sábado (21.30 horas) al Levante UD en el Ciutat de València, que tres años después volverá a albergar un encuentro de la máxima categoría, en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, un partido al que el conjunto azulgrana llega advertido después de haber caído en el estadio valenciano en varias ocasiones en los últimos años.

En sus últimas seis visitas al recinto granota, el Barça tan solo ha logrado la victoria en dos ocasiones. En el enfrentamiento más reciente disputado hace tres años, el club catalán venció en el tiempo de descuento (2-3) gracias a un gol del delantero neerlandés Luuk de Jong. Sin embargo, muchas cosas han cambiado en el equipo 'culer' desde entonces, con la aparición de muchos nuevos futbolistas y el cambio de Xavi Hernández por Hansi Flick en el banquillo.

Ahora, el equipo granota intentará empezar a hacerse fuerte en su estadio, donde no pierde desde el mes de febrero, cuando cayó derrotado (0-1) frente al Racing de Ferrol. Para este estreno en casa, el técnico madrileño no podrá contar con Kevin Arriaga ni Goduine Koyalipou, aunque sí con Jon Ander Olasagasti, y la duda es Iker Losada, que todavía no está inscrito.

--POSIBLES ALINEACIONES:

LEVANTE UD: Cuñat Campos; Toljan, Elgezabal, De la Fuente, Jorge Cabello, Manu Sánchez; Lozano, Oriol Rey, Pablo Martínez; Iván Romero y Brugui.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

--ESTADIO: Ciutat de València