Así te estamos contando el sexto fin de semana del confinamiento

SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2020

Tramo final de Tiempo de Juego Completo (18-04-2020)

Loquillo, en Tiempo de Juego: “Espero que la clase política esté a la altura de sus ciudadanos”

Pepe Rodríguez, en Tiempo de Juego: "No me imagino yendo a un restaurante viendo con miedo la mesa de al lado"

Rodrigo Corrales, en el tramo final de Tiempo de Juego: “No nos gusta ganar la Liga así”

Cómo hubiera sido la final de la Copa del Rey para Ramón García y Gorka Otxoa

De 22:00 a 23:00 (18-04-2020, Tiempo de Juego)

Antonio León, dueño de Graphenstone, en Tiempo de Juego: “Queremos que la pared no solo sirva para decorar"

Españoles atrapados en Bolivia siguen luchando por su repatriación

Ceferino y Sinda han celebrado sus Bodas de Oro en el balcón de su casa con sus vecinos

El jardinero del Ciutat de Valencia explica en Tiempo de Juego cómo se mantiene el estadio en este parón

Antonio Zapatero, en Tiempo de Juego: "El viernes fue un día feliz en IFEMA, se cerró el pabellón 7"

Javier Cuenllas, en Tiempo de Juego: “Ha habido un descenso en el consumo de televisión”

De 21:00 a 22:00 (18-04-2020, Tiempo de Juego)

Clases online de confinamiento para estudiantes... con medio uniforme puesto

César Bona, en Tiempo de Juego: “Yo en la educación pondría ‘Cerrado por obras'"

Alberto Giral: “Estoy buscando los mejores tutoriales para hacer 700 máscaras para la próxima semana”

Jesús Gómez, de estar pensando en los JJOO de Tokio a centrarse en el campo en su aldea de Burgos

Jaime, bombero de Santiago, en Tiempo de Juego: “Hacemos guardias de 24 horas y no nos juntamos ni para comer"

De 20:00 a 21:00 (18-04-2020, Tiempo de Juego)

Yeray y Mikel Merino disputan la 'inexistente' final de Copa del Rey en Tiempo de Juego

Ronda de aplausos del sábado 18 de abril de 2020

De 19:00 a 20:00 (18-04-2020, Tiempo de Juego)

Carles Gil, desde la MLS, en Tiempo de Juego: "Hay mucha incertidumbre"

Ismael Rescalvo, entrenador de Emelec, en Tiempo de Juego: "Aquí el segundo día cerraron las fronteras"

Lin, en Tiempo de Juego: "En España y en Rusia las cifras no son reales"

Lucas Torró, en Tiempo de Juego: "En teoría la Bundesliga vuelve a mediados de mayo; ya estamos entrenando"

